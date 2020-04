COVID-19: Confinés à la maison en couple? Inspirez-vous des retraités!

Pas facile d’être confinés ensemble! Prenons l’exemple des couples retraités qui savent comment vivre 24 heures sur 24, «pour le meilleur et pour le pire».

Le télétravail n’est pas évident non plus. Voici 15 règles à suivre pour bien travailler depuis la maison.

Il existe toutefois des similitudes importantes entre la retraite et l’isolement qu’engendre la distanciation sociale. Les réseaux sociaux sont réduits. Quand on n’a ni rencontres professionnelles ni la possibilité de retrouver ses amis au resto ou à la salle de sport, un partenaire nous paraît plus essentiel que jamais. En tant que thérapeute, je reçois des couples à toutes les étapes de la vie depuis près de trente ans, et je suis aujourd’hui témoin des défis relationnels que fait naître cette pandémie, une sorte de loupe qui peut faire ressortir le meilleur et le pire dans les relations.

Il est possible qu’en ce moment, vous rêviez d’être à la retraite avec un conjoint, surtout si vous êtes seul. Faire du télétravail ou se retrouver au chômage tout en dirigeant une classe multiâge à la maison, en planifiant la nourriture pour trois repas par jour et en s’inquiétant de la santé de sa famille peut faire passer la retraite pour des vacances de rêve.

C’est ce que font beaucoup de couples de retraités, et ce, même lorsqu’il n’y a pas de pandémie. Il serait avisé de s’inspirer de leur expérience, car de nombreuses études psychologiques montrent que les couples de plus de 65 ans sont les plus heureux parmi toutes les cohortes d’âge.

Twinsterphoto/Shutterstock

Je suis là pour toi

Les couples âgés et retraités se concentrent principalement sur le soutien mutuel: puis-je compter sur toi quand j’ai besoin d’aide, que j’ai peur, que je suis préoccupé par la mort ou que je ne me sens pas bien? Et puis-je devenir cette source de réconfort et de stabilité lorsque tu as besoin de moi?

Quel que soit l’âge ou le stade du couple, la pandémie actuelle crée une dépendance mutuelle accrue. Puis-je compter sur toi pour te protéger et, ainsi, nous protéger lorsque tu fais l’épicerie? Si j’ai peur pour la santé de mes parents ou pour la mienne, puis-je t’en parler? Si le fait d’enseigner l’algèbre (une matière qui m’a fait souffrir à l’école) à nos enfants me rend impatient, prendras-tu la relève gentiment et sans me faire les gros yeux?

C’est le moment idéal pour développer sa capacité à demander de l’aide et, en retour, à accueillir la vulnérabilité de son partenaire. Voici une belle occasion de s’entraîner pour les années à venir, lorsqu’on aura besoin de vivre une dépendance mutuelle accrue — quand il faudra pouvoir compter sur l’autre et lui offrir du soutien dans les instants difficiles ou de fragilité.

