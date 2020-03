10 formules de politesse à éviter à cause du coronavirus

3 / 11 RYANJLANE/GETTY IMAGES Partager sa nourriture C’est fini le temps où vous pouviez voler des frites dans l’assiette de votre douce moitié ou passer le dessert autour de la table. Les temps difficiles que nous vivons présentement requièrent d’adopter des mesures sérieuses comme celle-ci: vous devriez seulement manger dans votre propre assiette et ne partager aucune nourriture. Si vous commandez à l’auto ou vous faites livrer, Lisa Grotts suggère de demander des assiettes et des ustensiles séparés pour tout. Elle va encore plus loin en ajoutant que «c’est maintenant plus sage de ne pas manipuler les bouteilles de sel et de poivre ou les pots de condiments.» Faites attention à ces 9 symptômes du coronavirus à surveiller!

4 / 11 GREMLIN/GETTY IMAGES Tenir des réunions d’affaires en personne Avant le coronavirus, les réunions en personne étaient une nécessité pour les relations d’affaires importantes. Elles constituaient une preuve d’engagement et donnaient aux dirigeants le temps voulu pour se rencontrer face à face. Maintenant, refusez tout simplement de le faire – pour votre propre sécurité et celle des autres. En fait, «dire non peut être la chose la plus importante à faire», explique Marilena Petrache, une conseillère en image et une formatrice en entreprise. Elle recommande d’annuler toutes vos rencontres d’affaires en personne et de proposer plutôt de faire un appel conférence ou une vidéoconférence. Ces solutions vous permettront d’avoir le temps nécessaire pour partager vos idées sans mettre qui que ce soit à risque de contracter le virus. En outre, agir ainsi enlève la pression des épaules de tous les autres participants qui souhaitaient peut-être annuler sans trop savoir comment.