Ados confinés: réapprendre à vivre ensemble

On vous donne 14 clés pour résoudre vos conflits relationnels.

Pour s’adapter, parvenir à un équilibre et coexister avec les autres, les jeunes feront preuve soit de créativité, de rébellion ou de soumission. Dès lors, ils pourraient adopter des comportements imprévisibles jugés comme étant irrationnels et bizarres s’ils s’éloignent des normes attendues.

Les tensions naissent des discordances entre ce à quoi le jeune tient (ses perceptions, son raisonnement, ses besoins, ses limites, ses ressources actuels) et les exigences de la réalité ou la rétroaction extérieure. Elles peuvent être alors source de déséquilibre.

L’agencement de toutes ces dimensions peut être éprouvant. Le confinement devient alors un défi d’adaptation marqué par des moments de tensions entre les parents et leurs enfants. Une telle situation fait référence à ce que l’on appelle une période de crise. Elle reflète les conflits, tensions, menaces, contradictions et pressions tant internes qu’externes que vit un individu.

Le confinement familial implique la cohabitation de deux instances: l’une qui représente l’autorité (le parent) et l’autre, la recherche de l’autonomie (le jeune). Cette cohabitation impose une communication entre des personnes blessées ou non, ayant un passé douloureux ou non, et dont les raisonnements peuvent diverger ou non.

Un danger pour certains

Subir au quotidien le regard désapprobateur de son entourage peut pousser le jeune à intérioriser l’image négative qui lui est renvoyée. Une telle réaction peut être néfaste, voire dangereuse pour lui: le sentiment d’incompétence induit peut générer des blessures narcissiques, brimer sa confiance en soi et provoquer à moyen et long terme, un sentiment d’inutilité pouvant nourrir l’apparition d’idées noires.

De cette perspective, la période de confinement peut représenter une source d’anxiété et de souffrance psychoaffective pour les jeunes qui évoluent dans un environnement où ils se sentent incompris, dévalorisés, voire rejetés. Ce confinement peut être plus difficile à vivre aussi pour ceux qui ont un tempérament sanguin, qui aiment le changement et qui ont le sens de la découverte.

La détresse psychologique peut induire des symptômes anxio-dépressifs que certains jeunes manifestent par un niveau élevé d’agitation et d’irritabilité, et par des mécanismes de défense peu efficaces et peu productifs.

Par exemple, ils peuvent devenir méprisants, voire agressifs envers ceux qui les dévalorisent en voulant leur montrer qu’ils ont du pouvoir sur eux. Ils peuvent aussi poser des actes jugés inadaptés par leur environnement immédiat: opposition à l’autorité, petite délinquance, autodestruction.

Les comportements d’opposition viennent des pressions exercées pour que le jeune se conforme aux attentes de son milieu, sans égard à sa situation affective. Ces comportements «inadaptés» renvoient souvent à une blessure liée à l’estime de soi. Il adopte ainsi un rapport conflictuel voir agressif avec son entourage. Cette manifestation comportementale est, du point de vue de la psychanalyse, un «symptôme» que quelque chose ne va pas. Elle renvoie à une réaction adaptative en contexte de mal-être et de déséquilibre.