Métabolisme lent: 9 causes médicales

ISTOCK/SKYNESHER

Vous avez trop de gras et pas assez de muscle

Si vous êtes en surpoids ou obèse, vous avez plus de gras que de muscle, et c’est un cercle vicieux : si vous avez moins de muscle, cela veut dire moins de calories brûlées même au repos, et moins de calories brûlées se traduisent par plus de gras. Si vous voulez brûler plus de calories au repos, vous avez besoin de plus de muscle. Et vous devez donc faire plus d’exercice. Selon le Collège américain de médecine sportive, s’entraîner avec des poids permet de dépenser davantage de calories que les exercices conventionnels. Faites aussi bien attention de manger sainement et de dormir suffisamment.

Si vous êtes fatigué, vous aurez moins d’énergie pour vous entraîner et vous aurez tendance à avoir envie de manger des aliments riches en calories. Une étude du Centre de recherche sur l’obésité de New York a établi que les gens en manque de sommeil consommaient en moyenne 300 calories de plus par jour parce que, probablement, leur corps est en quête de carburant.

