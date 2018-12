Comment réduire le coût des repas?

Toute vérité n’est pas bonne à dire : la meilleure façon de réduire le coût des repas serait de toujours manger à la maison. Mais faut-il se priver pour autant de sorties au restaurant? Voici nos conseils pour faire des économies, à la maison comme au restaurant.

De l’ordre dans la cuisine

Il est indiscutable que manger chez soi reste le meilleur moyen de réduire le coût des repas. Voici trois astuces pour diminuer vos dépenses sur l’épicerie hebdomadaire.

• Planifiez vos repas une semaine à l’avance, et faites la liste des ingrédients requis. Vous serez ainsi moins tentés d’acheter du superflu. De plus, vous pourrez vous faire une idée des frais impliqués, et ajuster votre budget en conséquence. Consultez ces astuces pour organiser les repas de toute la famille sans stress.

• Faites le ménage des armoires une fois par mois. Vous pourriez trouver des produits oubliés au fond des étagères, ou dont la date de conservation est sur le point d’expirer. Ceci vous évitera de racheter la même chose, et de vous retrouver avec des produits périmés.

• On fait souvent de bonnes affaires en achetant de grands formats et de grosses quantités. Pour pouvoir en profiter, préparez plus de portions de nourriture et congelez tout ce qui n’est pas immédiatement consommé. Vous n’aurez ainsi qu’à les décongeler et vous économiserez temps et argent!