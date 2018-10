Maladies et conseils

Présenté par



Artères bloquées : les principaux symptômes et signaux d’alarme

Ces quatre signes et symptômes peuvent prédire si vos artères sont bloquées et si vous êtes à risque de souffrir de maladies cardiaques.

1 / 5 Ben Schonewille/Shutterstock Détecter le plus rapidement possible les signes et symptômes des artères bloquées: une priorité Les maladies du cœur touchent près de 1,5 million de Canadiens. Elles sont également l’une des principales causes de décès au Canada, faisant plus de 33 000 victimes chaque année. La prévention des maladies cardiovasculaires chez les patients est essentielle, mais une détection hâtive est toute aussi cruciale. Plusieurs de mes patients sont choqués de découvrir les indices suivants pour détecter les artères bloquées et maladies du coeur. Retrouvez les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires.

2 / 5 tommaso79/Shutterstock Des problèmes de dysfonction érectile pourraient signifier des artères obstruées Les hommes possèdent un système interne d’avertissement de signes de maladies coronariennes. Lorsque le fait d’avoir et maintenir une érection devient difficile ou même impossible, il se peut qu’une artère soit obstruée au niveau du bassin. Il y a habituellement une différence de 3 à 5 ans entre la dysfonction érectile et la découverte d’une maladie coronarienne, ce qui laisse amplement le temps de détecter et de prévenir les problèmes de coeur. Si vous et votre partenaire êtes inquiets à propos de vos performances sexuelles, cherchez à trouver la source du problème et consulter votre médecin avant de penser à prendre la petite pilule bleue. Vous pouvez remédier à la dysfonction érectile par des remèdes naturels et des suppléments.