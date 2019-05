On nomme viennoiseries les croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes, brioches. Bien que petites et certainement savoureuses, elles sont toutefois très caloriques.

Shutterstock/GillianVann

Combien de calories retrouve-t-on dans les viennoiseries?

Avec leur goût riche et leur texture moelleuse, les viennoiseries se caractérisent par leur richesse en glucides (amidon), mais aussi en sucres et en matières grasses. En conséquence, les viennoiseries sont très caloriques sous un volume relativement faible, le tout en procurant peu de protéines et de fibres. Évitez de commettre ces erreurs pour que votre déjeuner soit équilibré.

Alors qu’on les achetait autrefois surtout en boulangerie, elles sont aujourd’hui couramment proposées dans les grandes surfaces et les cafés.

Ainsi, un pain au chocolat, qui pèse en moyenne 70 g, apporte 280 calories et près de 15 g de graisses.

Dans un croissant, qui fournit de 170 à 190 calories, on trouve 7 à 8 g de graisses.

Il est à noter que les viennoiseries que l’on retrouve dans les dépanneurs, cafés et autres supermarchés peuvent être vendues en format géant, ou encore compter beaucoup plus de matières grasses et de calories. En outre, un croissant au beurre du Starbucks compte 240 calories et compte 12 g de matière grasse, tandis qu’un croissant nature du Tim Hortons compte 260 calories et fournit 14 g de matières grasses.

Les corps gras utilisés pour leur fabrication sont soit du beurre, soit des matières grasses solides à température ambiante. Dans les deux cas, il s’agit de graisses en majorité saturées.

Les viennoiseries : des gâteries à consommer avec modération

Leur consommation a beaucoup augmenté depuis une quinzaine d’années : certaines personnes en mangent chaque matin, tandis des adultes en font leur repas de midi.

Consommées occasionnellement, les viennoiseries restent des aliments de plaisir, utiles d’ailleurs quand l’appétit fait défaut ou lorsque des problèmes de mastication existent. Toutefois, prises quotidiennement et en remplacement du pain, elles apportent des graisses cachées dont on ne maîtrise pas la nature ni la quantité, et qui peuvent nuire au bon équilibre alimentaire.

Préférez plutôt ces déjeuners simples qui donnent l’énergie nécessaire pour commencer la journée.