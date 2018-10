Quelques petits changements apportés à votre routine quotidienne peuvent ralentir les avancées du temps. Concentrez-vous sur ces quinze façons de rester en meilleure santé.

Sachez que l’inactivité physique représente le facteur de risque le plus répandu pour les Canadiens de tous âges. Les deux tiers des Canadiens mènent des vies dangereusement inactives. Même des exercices légers (20 minutes par jour) peuvent faire beaucoup de bien, surtout si vous faites fidèlement les exercices nécessaires pour retrouver endurance, force, équilibre et flexibilité.

Manger du poisson une fois par semaine peut réduire le risque de décès par arrêt cardiaque. Pour bien manger, en plus de couper le gras, il faut aussi connaître la différence entre les bons et les mauvais gras , être attentif aux variétés et aux proportions des aliments consommés, créer une habitude de bons choix alimentaires (le plus difficile pour la plupart des gens). Même si le fait de consommer cinq ­portions ou plus de fruits et de légumes chaque jour peut réduire le risque de cancer de 20 %, moins de 40 % des gens âgés le font. Des mauvaises habitudes nutritionnelles ne peuvent être ­changées du jour au lendemain, mais vous pourrez y arriver si vous améliorez graduellement votre régime alimentaire. Commencez par effectuer ces 13 changements alimentaires pour être en super forme à la quarantaine .

3 / 15

leonori/Shutterstock

Complétez votre régime alimentaire

L’un des meilleurs moyens de ralentir l’horloge, vous le savez peut-être, consiste à prendre suffisamment d’antioxydants contenus dans les vitamines C et E et dans le bêta-carotène. Consultez la liste des 20 fruits et légumes les plus riches en antioxydants.

Vous tenez à rester jeune ? Vous devriez aussi connaître d’autres suppléments comme la vitamine B12 (puisque les déficits de ce nutriment, fréquents chez les personnes de plus de 60 ans, peuvent entraîner la démence et les pertes de mémoire) et le calcium, qui ne prémunit pas seulement contre l’ostéoporose, mais aide aussi à prévenir les types les plus fréquents d’attaque.