9 choses à ne jamais faire avant un rendez-vous chez le médecin

Les dermatologues examinent tout votre corps, y compris vos ongles. « Ne portez pas de vernis à ongles ni d’ongles en acrylique », recommande la Dre Sarina Elmariah, dermatologue à l’hôpital général du Massachusetts (Boston). Vos ongles peuvent signaler des affections plus graves que des champignons : anémie, diabète et même cardiopathies. Ne vous maquillez pas pour que le spécialiste puisse déceler d’éventuels problèmes cutanés sur votre visage. « N’hésitez pas à enlever votre maquillage à sa demande, dit-elle. Par contre, vous pouvez porter un écran solaire. »

Ne buvez pas d’alcool avant un test de cholestérol

Car vous ne voudriez pas modifier vos triglycérides (une des quatre composantes de la mesure de votre cholestérol) pour ne pas avoir de résultats inquiétants. « La recommandation de s’abstenir pendant 24 heures de prendre de l’alcool avant un test de cholestérol est liée à l’augmentation possible des triglycérides après avoir bu », dit le Dr Joon Sup Lee, chef de cardiologie à la faculté de médecine de l’université de Pittsburgh et codirecteur de l’institut cardiaque et vasculaire de l’UPMC.

De plus, évitez les sucreries, les aliments gras et surtout ne faites pas de gros repas avant le test. « Tous ces aliments pris en grandes quantités peuvent modifier les triglycérides à court terme, ajoute le Dr Lee. L’évaluation du cholestérol doit refléter l’état de votre organisme sur le long cours ; il faut donc éviter les fluctuations à court terme. » Il est intéressant de savoir que, pour le Dr Lee, la consommation régulière d’alcool – un verre ou deux, par jour – peut avoir un effet bénéfique léger sur les taux de cholestérol. Alors, ne vous privez pas trop si vous n’avez pas de test à l’horizon. Apprenez-en plus sur les effets bénéfiques et néfastes de l’alcool sur la santé.