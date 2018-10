La baisse de la libido, les douleurs articulaires et l’humeur massacrante sont-elles des conséquences incontournables du vieillissement ? Pas si vous apportez ces quelques changements mineurs à vos habitudes de vie.

Gardez à l’esprit que, en matière de vieillissement, seule la mort est incontournable. S’il est vrai que l’ostéoporose frappe plus souvent les personnes âgées, on peut la prévenir. Adoptez ces 8 moyens pour lutter contre l’ostéoporose. Les résultats d’une étude menée auprès de femmes âgées de plus de cent ans indiquent que seulement 56% d’entre elles souffraient d’ostéoporose et que l’âge moyen du diagnostic était de 87 ans. Pas si mal quand on songe que ces femmes ont vécu à une époque où l’on connaissait mal les bienfaits de l’alimentation et de l’exercice sur la santé osseuse. Heureusement, on en sait plus aujourd’hui.

Mythe sur le vieillissement : en vieillissant, la libido disparaît

Inepties. L’impotence et une baisse de la libido sont associées à des affections qu’il est possible de prévenir, notamment l’hypertension artérielle, la cardiopathie, le diabète et la dépression. La solution consiste à rester en forme. Le simple fait de lever des haltères quelques fois par semaine pourrait contribuer à améliorer votre vie sexuelle.

S’il est vrai que le désir sexuel peut diminuer légèrement avec l’âge, cela ne se produit généralement pas avant 75 ans. Terrie B. Ginsberg, ostéopraticien au New Jersey Institute for Successful Aging a découvert en interviewant des sujets âgées de plus de 60 ans qui vivaient dans des résidences pour personnes autonomes qu’environ 60% d’entre eux avaient eu régulièrement des contacts physiques à connotation sexuelle au cours de l’année précédente: ils s’embrassaient, se tenaient la main, s’étreignaient, etc. De plus, tous disaient en vouloir plus; c’est l’absence de partenaire qui constituait leur principal obstacle.

