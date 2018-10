Les hanches: les risques et les mesures de prévention

Les hanches sont soumises à de multiples sollicitations, surtout en cas de surpoids. Il est donc important d’en comprendre le fonctionnement et de savoir les protéger. Les pages qui suivent vous expliquent comment préserver la souplesse de vos hanches et éviter la douleur en cas de lésion, quels exercices pratiquer pour une bonne condition physique, et comment se simplifier la vie quand on souffre.

Rotateurs internes et externes : ils permettent de faire pivoter les pieds vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Ils sont composés de différents muscles qui ont souvent plusieurs fonctions simultanées. Ainsi, les muscles moyen fessier et petit fessier – deux des trois muscles de la fesse – sont à la fois des rotateurs externes et des abducteurs.

Muscles fléchisseurs et extenseurs: ils permettent de déplacer les jambes vers l’avant et vers l’arrière. Le psoas iliaque (fléchisseur) ou les muscles grand fessier et ischio-jambier peuvent causer des douleurs dans le bas du dos en provoquant une rétroversion du bassin.

Les hanches autorisent une grande variété de mouvements selon de multiples axes. Les muscles qui enserrent l’articulation permettent de déplacer la jambe vers l’avant, vers l’arrière, sur les côtés, en dessinant des cercles ou avec un mouvement de rotation (les pieds tournés vers l’extérieur ou vers l’intérieur). Ces muscles sont parmi les plus puissants du corps. Ils se répartissent en plusieurs groupes. Adducteurs et abducteurs de la hanche: ils permettent de rapprocher et d’écarter les jambes. Les adducteurs stabilisent également le bassin lors de la marche.

Pour ces raisons, nous avons cru pertinent de vous partager des renseignements sur le fonctionnement des hanches, les lésions fréquentes sur cette partie du corps et des trucs pour les renforcer. Ceci dans une mesure de prévention et afin de vous aider à maintenir une bonne santé physique. Suivez nos 8 conseils pour prendre soin de vos articulations.

Les hanches sont des articulations orbiculaires, comme les épaules, qui permettent aux jambes de se mouvoir dans toutes les directions – d’avant en arrière, latéralement et selon un mouvement circulaire. L’articulation de la hanche est constituée par l’intersection de deux os, le fémur et l’os iliaque du bassin. Chaque année, 30 000 Canadiens subissent une fracture du bassin et les experts estiment que ce nombre passera à 80 000 d’ici 2040 à moins que l’on prenne des mesures préventives énergiques.

Les principaux problèmes de hanche durant l’enfance et l’adolescence

Le risque de souffrir d’un problème de hanche varie considérablement selon les âges de la vie. Certaines affections sont plus fréquentes dans l’enfance, lorsque les os sont en pleine croissance. D’autres problèmes sont liés au vieillissement et à l’usure des articulations.

Enfance et adolescence

Il peut arriver qu’un problème survienne dès la naissance. Le cas le plus courant est la dysplasie congénitale. Cette affection, souvent due à un relâchement de la capsule articulaire ou des ligaments, se traduit par une luxation partielle ou totale de la hanche. Elle touche un nouveau-né sur mille et affecte plus souvent les filles que les garçons. En l’absence de traitement, elle peut évoluer vers des troubles de la marche, des douleurs chroniques et de l’arthrose. Les nouveau-nés sont systématiquement dépistés. Le traitement consiste en général à immobiliser l’articulation par une attelle ou un plâtre.

Ostéochondrite de la hanche

Entre 5 et 11 ans, l’affection la plus courante est l’ostéochondrite de la hanche, ou maladie de Legg-Perthes-Calvé, une nécrose du noyau ossifié de la tête fémorale. Les origines de cette affection sont mal connues, mais la cause la plus probable serait une ischémie (diminution de l’irrigation sanguine) de la tête du fémur, qui dépérit et finit par s’écraser sous le poids de l’enfant. Cette pathologie se traduit par des douleurs ou des raideurs de la hanche ou du genou et des problèmes de locomotion. Les garçons sont cinq fois plus touchés que les filles.

Si le problème est détecté et traité précocement, par la mise au repos ou l’immobilisation de l’articulation, les lésions peuvent être minimisées. Mais cela n’exclut pas à long terme l’apparition d’une arthrose.

Épiphysiolyse fémorale supérieure

Chez l’adolescent, la pathologie la plus fréquente est l’épiphysiolyse fémorale supérieure, qui affecte les cartilages de conjugaison situés entre le col et la tête du fémur. Les os longs se développent au cours de l’enfance et de l’adolescence. Dans le même temps, les disques de cartilage situés à chaque extrémité de l’os s’épaississent. Les cellules des cartilages de conjugaison se transforment peu à peu en cellules osseuses et le processus se poursuit jusqu’à la fin de la croissance de l’os.

En cas d’épiphysiolyse fémorale, on observe un glissement du cartilage de conjugaison et une déviation du col du fémur par rapport à la tête. Cette pathologie affecte plus souvent les garçons que les filles. Les adolescents en surpoids sont particulièrement exposés. Les signes qui doivent alerter les parents sont des douleurs dans la hanche et le genou, surtout lorsqu’elles s’accompagnent de raideurs. Le traitement précoce, qui consiste à remettre en place la tête du fémur, est en général efficace. Dans le cas contraire, l’épiphysiolyse fémorale supérieure peut aboutir à des déformations et à de l’arthrose.

