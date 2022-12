Avez-vous le rhume ou la grippe? Voici les principales différences et distinctions

Apprenez ici à déterminer si vous souffrez d’un rhume ou d’une grippe. Découvrez les principales différences et distinctions entre le rhume et la grippe.

PEOPLEIMAGES/GETTY IMAGES

Les principales différences entre le rhume et la grippe

Toux, fièvre et écoulement nasal: êtes-vous aux prises avec une grippe ou un simple rhume? Comment en être certain? «Les gens ont souvent tendance à les confondre», affirme le Docteur Jonathan Kerr, médecin de famille pratiquant à Belleville, en Ontario.

Cette confusion est tout à fait compréhensible: les deux maladies provoquent un sentiment de faiblesse, en plus de présenter des symptômes similaires. Mais en réalité, le rhume et la grippe sont bien deux affections distinctes, que l’on doit aussi gérer de façon parfois différente. Voici quelques informations pratiques qui vous permettront de faire la distinction entre ces deux maladies.

Les similarités et points communs entre la grippe et le rhume

La grippe et le rhume sont tous deux causés par un virus.

La grippe et le rhume peuvent prendre jusqu’à une semaine, et parfois jusqu’à deux semaines avant de quitter votre organisme.

La grippe et le rhume sont facilement transmissibles d’une personne à une autre.

La grippe et le rhume ont des symptômes similaires, notamment la congestion nasale, la toux, les maux de gorge et la fièvre.

Les principales distinctions entre le rhume et la grippe

La grippe vous empêche de fonctionner.

La grippe engendre des douleurs musculaires et un sentiment d’épuisement.

La fièvre est plus importante dans le cas d’une grippe.

La grippe engendre des frissons et une transpiration abondante.

La grippe peut être accompagnée d’épisodes de vomissements et de diarrhée.

Un rhume, pour sa part, est accompagné de hausses de température mineures.

Si vous demandez à un médecin quelle est la différence majeure entre la grippe et le rhume, ce dernier vous dira que celle-ci réside dans votre capacité à fonctionner alors que vous en souffrez. Faites-vous des efforts afin de continuer à respecter votre rythme normal, ou êtes-vous tout simplement incapable de fonctionner?

«La plupart des gens qui ont un rhume vont travailler et peuvent s’occuper de leurs enfants, explique le Docteur Jonathan Kerr. Mais si vous souffrez de la grippe, c’est simple, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez pas vous rendre au travail et devrez demander de l’aide pour faire garder les enfants. Une vraie grippe vous cloue au lit: vous devez y rester pendant des jours sans bouger. De plus, tout votre corps est douloureux».

Autres distinctions entre le rhume et la grippe

Les symptômes de la grippe tendent à apparaître rapidement.

Les symptômes du rhume se manifestent progressivement.

La grippe est plus courante à l’hiver et au début du printemps.

Si vous tombez malade à d’autres moments de l’année, par exemple en été, vous souffrez probablement d’un rhume.

La grippe tend à se propager rapidement au sein d’une communauté. Ce qui signifie que vous aurez vraisemblablement entendu parler de vos amis, collègues et voisins également tombés malades.

Comment combattre et soigner le rhume ou la grippe?

Que vous soyez terrassé par une grippe ou aux prises avec un rhume, votre meilleure approche reste de reprendre des forces et de lutter contre les symptômes. Voici quelques conseils:

Faites le plein de repos et de fluides. Ce conseil est particulièrement important dans le cas d’une grippe qui pourrait vous faire perdre votre appétit, augmenter votre transpiration ou engendrer nausées et diarrhées.

Des analgésiques (notamment l’acétaminophène et l’ibuprofène) peuvent soulager vos douleurs musculaires.

Des médicaments contre le rhume atténueront l’écoulement nasal.

N’oubliez pas de laver fréquemment vos mains afin d’éviter d’infecter les autres.

Toussez dans le creux de votre coude.

Puisque les deux maladies sont causées par un virus, des antibiotiques ne serviront à rien, ceux-ci ne combattant que les bactéries.

Si vous êtes atteint d’une grippe, vous pouvez vous attendre à être complètement hors d’état de fonctionner pendant quelques jours.

Si par contre vous avez contracté un rhume, vous pourriez être tentée de poursuivre malgré tout vos activités au bureau. Mauvaise idée: vous ne ferez alors que propager le virus… ce que vos collègues risquent de ne pas apprécier.

Quant aux vertus curatives de la traditionnelle soupe au poulet, elles pourraient bien avoir des effets positifs sur les symptômes des deux maladies. En effet, la soupe au poulet serait dotée de propriétés anti-inflammatoires, en plus de pouvoir soulager temporairement la congestion nasale. «La soupe au poulet est fantastique parce qu’elle procure à la fois fluides et sel, ajoute le médecin. Mais elle est aussi fantastique, car elle implique qu’une autre personne prend soin de vous!»

