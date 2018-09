10 parties du corps que vous ne lavez pas assez

9 / 10

Entrejambe

Prenez soin de vos parties intimes – elles ont tendance à se réchauffer et sont pleines de plis et de replis, de sorte qu’elles peuvent héberger des bactéries nocives avec leurs lots de poils incarnés, d’odeurs nauséabondes et d’infections.

Utilisez toujours un savon doux parce que la peau autour de vos parties génitales peut être très sensible, conseille le Dr Glatter, et servez-vous d’un gant de toilette pour un nettoyage plus complet et plus efficace. Nettoyer cette zone une fois par jour devrait suffire, mais si vous faites de l’exercice, prenez une douche immédiatement après pour empêcher la transpiration de sécher, ce qui peut causer de l’irritation, dit-il.