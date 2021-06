Traitement de l’asthme: 15 remèdes maison recommandés par les experts

Twinsterphoto/Shutterstock

Peut-on soulager l’asthme avec des remèdes maison?

L’asthme est une maladie qui touche près de 3,8 millions de Canadiens. Son intensité peut varier d’incommodante à totalement invalidante, mais elle est rarement fatale.

Même modéré, l’asthme peut affecter votre existence en limitant votre capacité au travail, à vous occuper de votre famille ou à profiter de vos loisirs. Il est logique de chercher tous les moyens possibles pour soigner l’asthme, incluant les remèdes maison.

L’asthme ne peut pas se guérir et les remèdes maison consistent, dans les faits, à modifier le mode de vie pour prévenir les crises et gérer les symptômes au moment où une poussée se déclenche, explique le Dr Anthony Gerber, pneumologue et professeur de pneumologie, soins intensifs et médecine du sommeil au National Jewish Health à Denver, au Colorado.

Mais avant de faire un quelconque changement, consultez votre médecin au sujet de votre médication. L’asthme est le plus souvent traité par une combinaison de médicaments et un changement de mode de vie, aucun n’étant complètement efficace seul, précise-t-il.

Les médicaments, qui comprennent des corticostéroïdes par voie orale et par inhalation, jouent un rôle important et même vital dans le traitement de l’asthme. Aucun substitut maison ne peut les remplacer, et il faut suivre strictement la posologie recommandée par le médecin.

Le but est de contrôler votre asthme au quotidien, souligne le Dr Gerber, et il est important de toujours avoir un inhalateur de poche avec vous, en cas de crise grave.

Vous serez surpris par ces 5 faits étonnants à connaître sur l’asthme.

PIXELSEFFECT/GETTY IMAGES

Quand avoir recours au médecin

Une crise d’asthme se caractérise par de l’essoufflement. Les autres signes sont la toux persistante, la respiration sifflante ou bruyante, la douleur ou l’oppression thoracique, la dyspnée inspiratoire, l’hyperventilation, la transpiration et les étourdissements.

Cependant, une crise d’asthme n’a pas le même effet sur tous au moment où elle se déclenche. Il vous faut apprendre à la reconnaître. Si vous êtes capable d’en identifier rapidement les signes, le traitement sera plus facile.

La plupart des crises d’asthme se soignent avec un inhalateur de secours et du repos, mais si vos symptômes persistent ou s’aggravent, il faut vous rendre à l’urgence. Celle-ci s’impose en cas de difficulté respiratoire, de serrement de la gorge, d’étourdissements ou de faiblesse, de difficulté à parler ou d’utilisation des muscles pectoraux pour «forcer» la respiration.

Comment vivre avec l’asthme

En plus des traitements médicaux, on peut améliorer le contrôle de l’asthme en posant certains gestes. Établissez d’abord un plan, puis aménagez votre environnement, tenez compte des déclencheurs et traitez les symptômes physiques.

«L’asthme est dans la majorité des cas une prédisposition génétique à l’allergie et une réaction à des allergènes à l’intérieur de la maison et à l’extérieur», explique la Dre Purvi Parikh, allergologue d’Allergy & Asthma Network. Si vous avez aussi des allergies, il vous faudra soigner en même temps celles-ci et votre asthme.

«La première étape pour contrôler votre asthme à la maison est de consulter un allergologue pour identifier ses déclencheurs et développer une stratégie afin de les éviter», dit-elle. Suivez ces astuces de médecins pour vous protéger des allergies dans la maison.

Voici les conseils de nos experts, en commençant par l’adaptation de votre environnement et la gestion de vos déclencheurs.

Comment améliorer votre environnement

Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez rendre votre domicile et votre bureau plus sécuritaires pour diminuer sérieusement vos crises d’asthme.

Minimiser l’exposition à la pollution

Restez chez vous les jours de pics de pollution et limitez votre entraînement à l’extérieur. Gardez les fenêtres fermées, surtout quand vous dormez.

Voici comment la pollution de l’air joue un rôle crucial sur l’asthme.

Porter un masque

Il y a de nombreux avantages à porter un masque, en plus de se prémunir contre la Covid-19. Tous ces masques médicaux N95 accumulés pendant la pandémie protègent contre les particules qui peuvent déclencher les symptômes de l’asthme.

Il faut en porter à l’extérieur lorsque la qualité de l’air est altérée par la pollution, les allergènes ou la fumée d’incendie. Remarque: les masques chirurgicaux et ceux faits à la maison sont utiles, mais ne sont jamais aussi efficaces que les N95 ou leurs équivalents.

Employer des housses anti-acariens

Si vous êtes allergique aux acariens, ces petits insectes qui se nourrissent des cellules mortes de la peau, de la transpiration et autres résidus qui composent la poussière, les housses hypoallergéniques vont changer la donne. Il y en a pour le lit, les oreillers, les divans, et même pour les sièges d’auto.

Vous serez surpris d’apprendre que ces choses étonnantes peuvent provoquer des allergies!

LUMINOLA/GETTY IMAGES

Nettoyer régulièrement les tapis et les conduits d’air

Les tapis renferment une foison d’éléments allergènes. Choisissez d’en avoir le moins possible et nettoyez à fond les plus utilisés.

Faites nettoyer les conduits de ventilation au moins deux fois par an pour prévenir le rejet de poussières, de moisissures, de pollen et de poils d’animaux.

Une maison sans parfums

Utilisez des détergents, savons et produits de soins personnels hypoallergéniques et demandez à vos invités de ne pas porter d’eau de Cologne ou de parfum: les odeurs peuvent provoquer de l’asthme.

Poser un filtre à air

Installez un système de filtration des particules de l’air à haute efficacité (HEPA) pour toute la maison, ou moins onéreux, des purificateurs d’air portatifs dans les pièces les plus occupées.

Il faut être prudent avec les humidificateurs, souligne le Dr Gerber, car l’humidité peut être un terrain fertile pour la moisissure. Elle atomise les particules, ce qui accentue l’asthme.

Pensez à surveiller ces polluants pour purifier l’air de votre maison.

Choisir avec soin les produits de nettoyage

Il est important d’éliminer la poussière, la moisissure, la saleté et les poils d’animaux, mais le type de produit que vous utilisez compte beaucoup.

Tenez-vous-en le plus possible à des nettoyants naturels, car de nombreux produits commerciaux irritent les voies respiratoires, et pourraient provoquer de l’inflammation pulmonaire qui accentuerait les crises d’asthme, selon une étude de 2021 publiée dans The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Comment contrôler les déclencheurs

Éviter vos déclencheurs reconnus fait partie intégrante du processus de prévention et de contrôle de votre asthme. Ainsi, votre première démarche sera de définir les causes de vos symptômes de cette maladie. Vous pourrez ensuite apprendre à les gérer.

Modifier votre alimentation

Certains aliments déclenchent l’asthme chez beaucoup de gens.

Il faut déterminer avec un allergologue la liste de ceux qui sont en cause pour les retirer de votre alimentation. Vous pourriez adopter un régime anti-inflammatoire sans aliment transformé ni sucré pour apaiser les symptômes comme la congestion et la toux.

De plus en plus de personnes souffrent d’allergies, découvrez pourquoi d’après la science.

Vous faire vacciner contre la grippe

Les virus sont des déclencheurs d’asthme reconnus, ce qui rend la vaccination très pratique. Vérifiez auprès de votre médecin le type de vaccin qu’il vous recommande.

Dormir suffisamment

Les personnes asthmatiques qui dorment trop ou trop peu sont beaucoup plus enclines à faire des crises que celles qui ont suffisamment de sommeil chaque nuit, selon une recherche portant sur 1389 adultes et publiée en 2020 dans Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

Vous rincer les sinus tous les jours

Un rinçage des voies nasales avec de l’eau salée stérile peut éliminer les allergènes et le mucus et faciliter la respiration.

Vous pouvez soulager vos allergies avec l’un de ces remèdes naturels efficaces.

Boire de la caféine

Une tasse de café peut légèrement améliorer (pendant près de quatre heures) la respiration d’une personne souffrant d’asthme, selon une synthèse de sept études, publiée en 2010 dans Cochrane Database of Systematic Reviews.

La caféine est un bronchodilatateur léger qui détend les muscles des bronches et réduit la fatigue des muscles respiratoires. Elle a également un lien chimique avec la théophylline, un alcaloïde qui sert à traiter l’asthme.

Prendre un supplément d’huile de poisson

Les acides gras oméga-3 sont le composé principal de l’huile de poisson dont les propriétés anti-inflammatoires reconnues peuvent être bonnes pour les asthmatiques, selon une étude de 2018 publiée dans l’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Les chercheurs ont testé 135 enfants asthmatiques et découvert que ceux d’entre eux qui consommaient le plus d’oméga-3 présentaient moins de symptômes d’asthme.

Prenez en note ces 5 trucs étonnants qui peuvent réduire les allergènes.

Croquer un comprimé de vitamine D

La vitamine dite du soleil peut calmer vos symptômes.

Les gens qui ont pris de la vitamine D tous les jours, en plus de leur traitement courant, ont diminué de façon significative leur risque d’asthme sévère, selon une étude de 2016, publiée dans Cochrane Database of Systematic Reviews.

De plus, ce supplément n’a provoqué aucun effet secondaire. Non seulement la vitamine D est reconnue pour son activité anti-inflammatoire, mais elle renforce le système immunitaire.

Télécharger une application de suivi de l’asthme

La connaissance vaut de l’or quand il s’agit de contrôler votre asthme, et la technologie peut être d’un grand secours. Le Dr Gerber conseille d’utiliser une application qui fait le suivi numérique de vos symptômes, le relevé de vos déclencheurs, la gestion de vos médicaments et établit des bilans pour votre médecin.