10 signes que vos douleurs musculaires sont inquiétantes

Il pourrait s’agir de fibromyalgie

La fibromyalgie est un syndrome rhumatismal qui cause de la douleur et de la sensibilité dans tout le corps, ainsi que de la fatigue et des troubles du sommeil, selon l’American College of Rheumatology (ACR). Vous pouvez avoir vécu une situation émotivement stressante avant l’apparition de la douleur, explique le Dr Kannankeril. «La douleur caractéristique de la fibromyalgie se situe notamment sur les côtés du corps et juste au-dessus et au-dessous de la taille», précise-t-il.