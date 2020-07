L’origine du nom étrange de ces 10 parties du corps humain

TEERAIDEN/SHUTTERSTOCK

Artère

Le nom de cet important vaisseau sanguin vient du mot latin et grec «arteria», qui signifie «porte-air». Les anciens anatomistes pensaient en effet que les artères étaient des conduits d’air parce qu’elles ne contenaient pas de sang après la mort. Saviez-vous qu’en plus des veines et des capillaires, votre corps abrite 161 000km de vaisseaux sanguins!

Avec autant de vaisseaux sanguins, il est probable que les artères se bloquent. Jetez un coup d’œil aux principaux symptômes et signaux d’alarme auxquels il faut rester vigilant.