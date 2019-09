25 choses à acheter (ou pas) dans une friperie!

Dans les friperies, les bazars et les centres de dons, vous trouvez souvent des petits meubles en bois. Vous faites de bonnes aubaines surtout si vous avez l’âme d’un bricoleur. Un peu de peinture, l’ajout de moulures ou de nouvelles poignées et vous voilà avec un meuble à petit prix qui s’agencera avec le décor de votre maison. Inspirez-vous de ces 10 couleurs pour redonner vie à vos armoires de cuisine .

Les articles de lingerie, les pyjamas et les sous-vêtements ne sont pas des achats à faire dans les magasins de seconde main. Vous ne savez pas comment ils ont été lavés et portés. Peut-être devriez-vous passer devant ces rayons sans vous arrêter?

9 / 25

ISTOCK/BLACKRED

Achat à faire: les manteaux

Des manteaux en très bon état dans les friperies et les bazars, c’est possible d’en trouver… et surtout en été ou au printemps, alors que ce n’est plus le temps de les porter. C’est à ce moment que les gens s’en débarrassent. N’attendez pas que la fraîcheur automnale revienne pour les acheter, car vous n’aurez pas autant de choix. Avant d’accueillir vos nouveautés, sachez comment réorganiser votre garde-robe.