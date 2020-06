Chasse-moustiques: ce qu’il faut savoir pour faire un bon choix

Volkova Vera/Shutterstock

Produits qui n’offrent pas une bonne protection

Plusieurs études scientifiques ont démontré que les bougies et les gadgets portatifs qui émettent des ondes sonores sont inefficaces. Les pièges odorants, les produits combinant hydratant pour la peau et insectifuge et les bijoux imprégnés d’insectifuges ne sont pas non plus très utiles.

Plusieurs insectifuges de zone, comme les lanternes et les spirales, sont homologués au Canada pour éloigner les moustiques d’un secteur. Ces répulsifs contribuent à empêcher les insectes hématophages de se poser et de piquer, mais sont inactifs contre des insectes piqueurs comme les abeilles, les frelons, les guêpes et les fourmis!