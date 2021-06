Les meilleurs et les pires boissons pour s’hydrater

8 / 22

TANYARICO/Shutterstock

Les boissons énergétiques

Les publicités ne cessent de vanter les bienfaits hydratants des boissons sportives comme le Gatorade… et ils ont raison de le faire. Les électrolytes, un mot scientifique pour le sel, rendent l’hydratation plus efficace. Ce sont les minéraux perdus pendant la transpiration que ce genre de boissons tentent de vous redonner. Les boissons énergétiques sont plus goûteuses que l’eau, et seront donc plus faciles à boire pour ceux qui ont besoin d’une hydratation quasi instantanée, comme les athlètes. Faites toujours attention aux glucides et aux sucres ajoutés, surtout si vous ne vous entraînez pas. À moins de courir un marathon, une boisson énergétique est sûrement suffisante.