8 signes que vous courez le risque d’un coup de chaleur sans le savoir

Le coup de chaleur est sournois et silencieux – et il peut tuer ! En connaître les causes et le traitement peut être vital pour vous et vos proches.

1 / 8 En cas de coup de chaleur… Pourriez-vous reconnaître les signes d’un coup de chaleur – sur vous ou quelqu’un d’autre ? Savoir quand aller chercher une assistance médicale est crucial, dit la Dre Raukar. Au moindre signe de confusion, s’il fait très chaud, vous devez absolument faire baisser la température interne de la victime en la guidant vers une zone plus fraîche, en lui faisant boire de l’eau, et en relâchant ses vêtements pour permettre à son corps d’évacuer la chaleur tout en appliquant des compresses froides sur autant de peau que vous le pouvez. Buvez beaucoup, car l’eau est un élément essentiel à la santé de l’organisme.

2 / 8 Coup de chaleur, êtes-vous conscient du danger ? Quand votre température interne atteint 40,5º C (105º F) et que le corps ne parvient plus à se refroidir, vous risquez de subir un coup de chaleur, explique Jessica Bixenmann, coach en changements de santé et de comportement à San Diego. Voici les symptômes que vous devez alors surveiller : nausée ;

vomissements;

pouls rapide;

confusion mentale;

violent mal de tête;

étourdissements;

peau prenant une teinte d’un rouge brillant, grisâtre ou plus foncée. Les symptômes d’un état plus avancés peuvent aller jusqu’aux convulsions et à l’évanouissement. Personne n’est à l’abri d’un coup de chaleur et c’est l’une des conséquences les plus graves qui est reliée à la chaleur. « C’est une véritable urgence médicale qui, si on ne la soigne pas, peut laisser de graves séquelles à des organes tels que le cœur, les reins et même le cerveau », rappelle le Dr Christos Photopoulos, chirurgien orthopédique spécialisé en médecine sportive à Los Angeles. La bonne nouvelle, c’est que ce type de blessure est parfaitement évitable. Suivez ces 5 conseils pour éviter les coups de chaleur.