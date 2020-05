11 choses surprenantes qui augmentent le risque d’attraper un coup de soleil

Shutterstock

Risques surprenants de coups de soleil

Le temps se réchauffe et les journées sont de plus en plus ensoleillées. C'est le bon moment pour se réapprovisionner en crème solaire et se protéger contre les dommages cutanés et le cancer de la peau. Par contre, il ne s'agit pas simplement d'appliquer un écran solaire! Consommez ces aliments pour prévenir les coups de soleil.

Pour vous aider à éviter les coups de soleil inattendus, des dermatologues se penchent sur les causes les plus courantes et les plus surprenantes.