13 conseils de podiatre

Africa Studio/Shutterstock

Élégance ou confort?

Les chaussures à la fois élégantes et confortables sont plutôt rares. Les talons hauts et les bouts pointus, notamment, aggravent les oignons du gros orteil, qui entraînent des problèmes de posture et d’équilibre, et qui exigent parfois l’intervention chirurgicale. Les chaussures idéales sont spacieuses pour les orteils et ont un léger talon pour supporter l’impact de l’appui. « Au bout de la chaussure, laissez libre un vide équivalent à la largeur de votre pouce », conseille James Hill.

