Piscines publiques: 13 conseils de surveillants-sauveteurs

N’imaginez pas qu’avoir pied signifie être en sécurité. De nombreux parents laissent leur enfant dans 50 cm d’eau parce qu’il touche le fond. Mais le haut du corps des tout-petits est lourd et ils ne parviennent pas forcément à se redresser en cas de chute. Restez toujours à portée de votre enfant.

Une noyade ne ressemble pas aux gesticulations des films – c’est souvent rapide et silencieux. Les surveillants-sauveteurs sont formés à reconnaître des indices subtils: une posture verticale, la bouche qui disparaît puis réapparaît à la surface ou un regard vitreux.

6 / 13

Freebird7977/Shutterstock

Tonnerre: respectez les consignes

Peu importe si personne n’a vu d’éclair, on vous fera sortir de la piscine au premier coup de tonnerre et on vous invitera à vous réfugier à l’intérieur. Environnement Canada recommande que tout baigneur y reste (à l’abri) au moins 30 minutes après le dernier grondement.