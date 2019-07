Conseils pour survivre à une canicule

Nous aimons tous profiter des nombreux plaisirs de l’été. Toutefois, une canicule qui s’étire peut nous faire rêver de l’hiver… Pour rester confortable et au frais, suivez ces conseils de Santé Canada.

Renseignez-vous sur les maladies attribuables à la chaleur

Les températures très élevées peuvent être dangereuses et entrainer des malaises causés par la chaleur comme l’épuisement dû à la chaleur, les évanouissements, les boutons de chaleur et les crampes musculaires. Les malaises causés par la chaleur peuvent vous affecter rapidement et sont surtout causés par une surexposition à la chaleur ou à des efforts physiques excessifs. Surveillez les prévisions et les alertes météorologiques de votre localité afin de vous préparer aux conditions climatiques plus difficiles.

