Prévention

15 raisons qui expliquent la perte d’appétit

Les causes d’une perte d’appétit vont du simple rhume, à la maladie plus ou moins grave. Voici pourquoi cela peut arriver et ce que vous pouvez faire.

Quand vous n'avez tout simplement pas faim Lorsque vous n'avez tout simplement pas envie de manger comme vous le faites habituellement, votre corps essaie de vous dire quelque chose. Il est possible aussi que vous soyez fatigué et que vous perdiez du poids sans le vouloir. Il faut parfois se livrer à un travail de détective pour identifier la cause, qui peut être physique, psychologique ou consécutive à la prise d'un médicament. « Il y a des tonnes de choses qui peuvent causer la fatigue et un manque d'appétit, dit Michael Finkelstein, médecin interniste du Scarsdale Medical Group. Il est donc important d'examiner le patient dans l'ensemble et d'adopter une approche holistique pour comprendre ce qui se passe. » Ajoutez à vos plats ces nutriments anti-fatigue pour retrouver l'appétit.

Effet secondaire d'un médicament « En premier lieu, j'examinerai les médicaments que prend le patient, indique le Dr Finkelstein. Beaucoup de médicaments peuvent causer une perte d'appétit. » Parmi les causes les plus courantes, mentionnons les analgésiques opiacés, certains antibiotiques, les médicaments pour la tension artérielle et les médicaments pouvant perturber l'estomac et couper l'appétit, comme l'ibuprofène. Voyez dans quel cas vos médicaments peuvent être dangereux pour votre santé.