Stress et anxiété : 16 choses que vous devez savoir

Les personnes trop inquiètes ont souvent du mal à supporter l’incertitude, car elles craignent un résultat négatif. Et elles pensent qu’elles ne pourront pas en affronter les conséquences. C’est la raison pour laquelle la plupart adoptent des comportements de repli afin d’échapper aux risques, comme fuir les situations qui leur font peur, explique Kristin Buhr. Le problème est qu’on ne peut jamais totalement éviter l’incertitude, et plus on essaie, plus elle semble effrayante. Heureusement, le plus souvent, les choses se passent bien – mais rappeler cela à l’anxieux ne le calmera pas.

S’exposer à l’inconnu

Le meilleur moyen de s’habituer à l’inconnu est de s’y exposer. On se rend compte ainsi que nos pires craintes ne se concrétisent que très rarement. Et que si les choses tournent mal, on peut y faire face.

À ceux qui partent toujours 30 minutes plus tôt que nécessaire par peur d’être en retard – en cas d’accident ou de bouchon –, Kristin Buhr conseille de ne plus prendre cette précaution. Ils verront par eux-mêmes qu’ils seront à l’heure et que personne ne leur en voudra si ce n’est pas le cas. En commençant par de simples changements, vous pourrez progresser et prendre de plus gros risques – du changement de carrière au déménagement à l’autre bout du pays.

