9 signes indiquant que votre grippe pourrait être mortelle

Les Centres de contrôle et de prévention de la maladie (CDC) signalent qu’en 2018, 80 000 personnes sont mortes de la grippe aux États-Unis. Bien que le nombre de victimes de la grippe soit beaucoup moins important au Canada, voici ce que vous devez savoir pour vous tirer d’affaire cet hiver.

1 / 13 eldar nurkovic/Shutterstock Qu’est-ce que la grippe? La grippe est une maladie respiratoire contagieuse causée par les virus de l’influenza, d’après le Gouvernement du Canada. Il y a trois sortes de virus : influenza A, influenza B et influenza C. La forme A peut se subdiviser en différents sous-types; la B n’a aucun sous-type, mais elle peut évoluer en plusieurs lignées et souches. Tout cela s’ajoute à plusieurs autres types de microbes qui peuvent vous rendre malade chaque saison de la grippe. La grippe peut entraîner de graves complications. Consultez ces 10 bonnes raisons de prendre cette maladie au sérieux.

2 / 13 VH-studio/Shutterstock Quels sont les symptômes de la grippe? Il est parfois difficile de distinguer la grippe du rhume, quoique la sévérité des symptômes fournisse un bon indice. Les symptômes du rhume (nez bouché et coulant, mal de gorge) seront plus légers que ceux de la grippe, qui s’accompagne en plus de fièvre, de frissons, de maux de tête et d’une extrême fatigue. Retrouvez plus d’indices pour distinguer la grippe, le rhume et la pneumonie. Si vous pensez avoir la grippe, il est important de consulter votre médecin, qui pourra prescrire des tests pour déceler le virus.