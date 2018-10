8 / 8

Évitez les déclencheurs de nausée

Si vous êtes particulièrement sensible aux odeurs durant cette période, restez autant que possible dans des pièces bien aérées, à l’abri des odeurs de la cuisine ou de la fumée de cigarette. Il n’y a rien de mal à demander à votre partenaire de se brosser les dents plus souvent afin de vous éviter les nausées déclenchées par la mauvaise haleine. Cette sensibilité disparaissant habituellement au bout de douze à quatorze semaines, il vous pardonnera certainement ce petit caprice temporaire.

