Elena Trukhina/Shutterstock

Glucides complexes : grains entiers, fruits et légumes

Les glucides constituent la principale source énergétique de l’organisme. Cependant, de façon générale, nous consommons trop de glucides «simples» qui se digèrent rapidement, ce qui fait fluctuer excessivement la glycémie, minant notre énergie. Optez plutôt pour des glucides complexes, comme le riz entier plutôt que blanc, qui libèrent leur énergie de manière plus régulière et prolongée. Lors d’une étude menée en Angleterre auprès de 142 personnes ayant pris un déjeuner à base de céréales riches en fibres pendant deux semaines, on a observé que les sujets avaient plus d’énergie et de clarté mentale, et étaient moins sujets aux changements brusques d’humeur que lorsqu’ils reprenaient leur déjeuner habituel.

Voici une autre bonne raison de prendre des grains entiers: ils sont riches en vitamines B. Quand on manque de ces vitamines, on risque la chute d’énergie. Elles jouent de nombreux rôles, y compris celui de dégrader les glucides, les gras et les protéines en glucose, carburant qui fait tourner l’organisme.

Visez à prendre : en plus des 7 à 10 portions quotidiennes de fruits et de légumes, prenez au moins trois portions de glucides provenant de grains entiers, par exemple du blé ou du riz complet. Une portion équivaut à une tranche de pain ou à 1/2 tasse (125 ml) de riz.

Avant d’envisager un régime sans glucide, renseignez-vous sur ses dangers.