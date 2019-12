9 techniques fiables pour arrêter de vapoter.

Vous l’avez sûrement entendu aux nouvelles ou lu dans les journaux: vapoter (fumer des cigarettes électroniques) peut causer des maladies pulmonaires mortelles. Si vous êtes prêt à cesser de fumer, ces stratégies vont vous aider.

Les dangers du vapotage

Les dangers du vapotage deviennent de plus en plus évidents aux yeux des experts médicaux et du grand public. Inhaler des vapeurs de cigarettes électroniques fait pénétrer des produits chimiques toxiques dans les poumons. En novembre 2019, cette activité avait causé aux États-Unis plus de 2051 cas de lésions pulmonaires et 39 décès.

C’est pourquoi, tant et aussi longtemps que l’on n’aura pas établi avec certitude les causes de ces maladies et de ces morts, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent de ne pas utiliser de produits de vapotage – en particulier ceux qui proviennent du marché noir et ceux qui contiennent du THC, le composé du cannabis qui, selon les experts, pourrait jouer un rôle dans cette épidémie.

