9 raisons qui expliquent qu’on se réveille au milieu de la nuit

Une étude publiée en 2016 dans Reactions Weekly suggère une possible corrélation entre les antihistaminiques courants et des symptômes accrus du syndrome des jambes sans repos. «Les patients qui souffrent du syndrome des jambes sans repos ont déjà de la difficulté à dormir puisque leurs symptômes tendent à empirer la nuit ou avec le repos, mais les antihistaminiques qui entraînent de la somnolence, comme le Benadryl, peuvent en intensifier les symptômes», de déclarer le neurologue William Ondo, directeur de la Movement Disorder Clinic au Houston Methodist Hospital à Houston. Un médecin pourra évaluer tous les médicaments que vous prenez ou faire des analyses pour déceler des carences vitaminiques qui pourraient empirer vos symptômes du SJSR.

Environ 10% des Canadiens souffrent du syndrome des jambes sans repos , un trouble neurologique du sommeil bien connu pour ses envies irrépressibles et souvent désagréables de bouger les jambes au repos. Les symptômes du SJSR surviennent le plus souvent le soir, réveillant régulièrement le sujet et interférant avec sa qualité de sommeil.

Votre matelas est ferme (TRÈS ferme)

Voici un mythe largement répandu: un matelas plus ferme permet de mieux dormir. «La capacité du matelas à se modeler à votre corps est importante pour garder la tête, le cou et les épaules bien alignés», déclare Pete Bils, vice-président de la science du sommeil et de la recherche chez Sleep Number à Minneapolis, au Minnesota. «Les matelas trop fermes créent des points de pression élevée dans les hanches et les épaules, et ne soutiennent pas adéquatement le bas du dos, ajoute-t-il, vous amenant ainsi à vous tourner et à vous retourner pour soulager ces points de pression – donc à avoir une mauvaise nuit de sommeil.»

Ne choisissez pas votre matelas en fonction du mythe de la fermeté. La plupart des gens attendent beaucoup trop longtemps avant de remplacer leur matelas. Si vous êtes en train de magasiner pour un matelas, prenez votre temps pour faire vos recherches et en trouver un dont le niveau de fermeté vous semble vraiment confortable. Profitez de l’offre de certains magasins et entreprises de tester le matelas chez vous pendant un certain temps. Si vous trouvez que vous ne dormez pas bien, retournez-le et continuez à en tester jusqu’à ce que vous trouviez le bon.

