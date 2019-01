5 / 21

États-Unis : Bloody Mary

Le jus de tomate est l’un des aliments les plus riches en lycopènes (ce qui fait de la tomate l’un des aliments les plus sains qui soient), et le céleri est plein de vitamines reconstituantes qui peuvent alléger les maux. Souvenez-vous tout de même que boire de l’alcool pour essayer de faire passer une gueule de bois n’est peut-être pas l’idée du siècle et que le Virgin Mary, version sans alcool de ce cocktail, quoique moins festif, est bien plus efficace.

