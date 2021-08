Uriner souvent la nuit peut révéler plusieurs faits sur votre santé

Se réveiller une fois pour faire pipi c’est normal. Mais uriner souvent la nuit pourrait être une nycturie et cacher autre chose.

Le b.-a.-ba de la nycturie

Se réveiller pour faire pipi une fois par nuit n’est pas inhabituel chez la plupart des gens, et il n’y a généralement pas lieu de s’en inquiéter.

Par contre, si vous devez vous lever plus souvent, il pourrait s’agir de nycturie – une fréquente envie d’uriner la nuit – qui n’est pas nécessairement bonne à long terme pour la santé. Voici pourquoi vous vous réveillez au milieu de la nuit.

La nycturie elle-même n’est pas une maladie ou un problème de santé, note la Dre Kristy M. Borawski, professeure associée d’urologie à la faculté de médecine de l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

C’est un symptôme qui peut être attribuable à toutes sortes de facteurs allant de boire trop de liquide à l’apnée du sommeil en passant par un diabète non contrôlé.

Environ un tiers des adultes ont la nycturie, laquelle devient plus fréquente avec l’âge.

Qu’est-ce que la nycturie?

Pour que ces envies fréquentes d’uriner puissent être considérées comme de la nycturie, elles doivent être entrecoupées de périodes de sommeil. Et la première miction du matin ne compte pas.

Chez les jeunes adultes, une fréquente envie d’uriner tend à affecter plus souvent les femmes que les hommes alors que c’est l’inverse lorsqu’ils sont plus vieux, expliquela Dre Borawski.

La nycturie n’est pas la même chose que la nycturie polyurie qui consiste à produire trop d’urine la nuit, ajoute-t-elle.

Normalement, le corps produit moins d’urine la nuit pour que les gens puissent dormir de six à huit heures (le nombre d’heures recommandé) sans se réveiller. (Vous voudrez peut-être découvrir les secrets d’un sommeil profond et réparateur.)

Que peut-il arriver en cas de nycturie?

Un sommeil interrompu n’est généralement pas bon pour votre santé, et la nycturie chronique n’aide pas non plus.

«Des mictions fréquentes la nuit sont associées avec une hausse de la mortalité, surtout chez les personnes âgées», déclare la Dre Erin L. Ohmann, urologue et professeure adjointe d’urologie au Albert Einstein College of Medicine à New York.

Un mauvais sommeil entraîne de la fatigue le jour ainsi que des sautes d’humeur et des changements affectant la vivacité d’esprit.

Si vous êtes âgé, vous rendre aux toilettes au beau milieu de la nuit, et plus particulièrement si la zone est mal éclairée ou encombrée, peut mener à des chutes ou à des fractures, précise la Dre Ohmann.

Dans l’ensemble, les visites nocturnes aux toilettes ont été associées à une moins bonne qualité de vie. Voici les causes de la nycturie.

Boire trop de liquide

Cette habitude apparemment inoffensive constitue probablement la première cause des mictions trop fréquentes la nuit, explique la Dre Ohmann. Et c’est particulièrement vrai si vous buvez de l’alcool ou quelque chose contenant de la caféine deux ou trois heures avant de vous coucher. Consommer des boissons caféinées est d’ailleurs l’une des choses à ne jamais faire avant d’aller au lit.

La caféine et l’alcool sont deux diurétiques qui forcent vos reins à produire plus d’urine en un court laps de temps, explique-t-elle.

Mais il existe une solution facile: ne buvez pas de caféine ni d’alcool avant d’aller au lit et, de façon générale, réduisez votre apport en liquide quatre à six heures avant de vous coucher. Uriner est la dernière chose que vous devriez faire avant d’aller au lit.

La vessie n’ayant plus la même capacité en vieillissant, même le fait de boire la même quantité qu’à l’habitude pourrait entraîner, lorsque vous êtes plus âgé, des visites plus fréquentes aux toilettes. Faites cependant attention de ne pas trop réduire votre apport en liquide afin d’éviter la déshydratation.

Les médicaments

Les médecins prescrivent des diurétiques, communément appelés «pilules pour éliminer» comme le chlorothiazide (Diuril) et la spironolactone (Aldactone) contre l’hypertension artérielle.

Ces médicaments, qui aident les reins à se débarrasser de l’excédent de liquide et de sel, présentent l’avantage de diminuer le débit sanguin, allégeant ainsi la tâche du cœur.

Avoir envie d’uriner, par contre, peut vous réveiller la nuit.

«Si vous prenez ces médicaments avant de vous coucher, vous augmentez votre risque d’avoir la nycturie», de dire la Dre Borawski.

Si vous urinez trop la nuit, c’est peut-être parce que vous prenez vos médicaments au mauvais moment. Ne changez par contre rien à la posologie sans d’abord en parler à votre médecin.

Il est certain que vous ne savez pas toutes ces choses sur votre urine!

Une grossesse

Une grossesse augmente l’envie d’uriner le jour et la nuit.

C’est attribuable aux changements hormonaux et au simple fait de porter plus de poids: le fœtus en croissance exerce toujours plus de pression sur votre vessie.

C’est normal, mais si vous avez d’autres symptômes comme une sensation de brûlure et une douleur qui pourraient venir d’une infection de l’appareil urinaire, consultez un médecin.

L’accouchement peut aussi contribuer à la nycturie, comme le fait d’ailleurs la ménopause. Les femmes, en vieillissant, sécrètent moins d’hormone antidiurétique (HAD), laquelle, à un plus jeune âge, diminue l’envie d’uriner la nuit.

«Chez les gens qui avancent en âge, la nycturie est causée par une production excessive d’urine pendant la nuit, explique la Dre Borawski. Vous devriez produire la nuit moins du tiers de votre urine totale produite en 24 heures.»

Il est possible de traiter le problème avec de la desmopressine, une version synthétique de l’HAD.

Une prostate hypertrophiée

Une prostate hypertrophiée, connue sous le nom d’hypertrophie bénigne de la prostate ou HBP, est l’une des maladies les plus courantes chez les hommes âgés. L’incontinence urinaire chez l’homme reste un problème tabou.

La prostate est une glande située sous la vessie et autour de l’urètre; elle contribue à produire le liquide séminal.

Une prostate hypertrophiée peut obstruer les voies urinaires, rendant ainsi difficile la vidange complète de la vessie, explique la Dre Ohmann.

Uriner beaucoup, particulièrement la nuit, est un symptôme distinctif de la HBP.

L’insuffisance cardiaque et l’hypertension

La nycturie est un symptôme habituel de l’insuffisance cardiaque, maladie chronique où le cœur grossit et a de la difficulté à pomper assez de sang.

Comme le cœur ne bat pas aussi fort, du sel et du liquide s’accumulent dans votre corps pendant la journée. Et lorsque vous vous couchez le soir, ils se retrouvent dans votre sang. La vessie travaille donc plus longtemps pour se débarrasser de l’excédent de liquide.

Plusieurs études ont également associé les visites aux toilettes la nuit avec l’hypertension. En fait, des études ont démontré que pire était la nycturie, plus la pression artérielle était élevée.

Notez que si les diurétiques font partie des traitements les plus courants de l’hypertension et de l’insuffisance cardiaque, ces médicaments peuvent aussi vous faire uriner davantage la nuit.

Le diabète

Le diabète (de type 1 et de type 2) non diagnostiqué ou mal contrôlé est associé en général avec des taux de miction plus élevés, y compris la nuit.

«Un taux élevé de sucre dans le sang entraîne un effet diurétique», selon la Dre Ohmann. En d’autres termes, tout le glucose excédentaire est éliminé dans l’urine.

L’obésité, un facteur de risque important pour le diabète de type 2, a un lien avec l’envie d’uriner de jour comme de nuit.

Le diabète est l’une des raisons qui expliquent pourquoi vous avez toujours soif.

L’apnée du sommeil

L’apnée du sommeil, c’est arrêter brièvement de respirer la nuit mais de façon répétée. La nycturie est tellement courante chez les personnes souffrant d’apnée du sommeil qu’elle constitue l’un des symptômes recherchés par les médecins lorsqu’ils diagnostiquent le problème.

«Quand une personne ne respire pas bien la nuit, son corps sent que le volume de liquide est excessif et envoie donc des hormones pour dire aux reins de produire plus d’urine», explique la Dre Elena Campbell, urologue pour le Ochsner Health System à Bâton-Rouge, en Louisiane.

Si votre médecin soupçonne que vous souffrez d’apnée du sommeil, il vous enverra probablement subir un test de sommeil pour le confirmer. Traiter l’apnée du sommeil (souvent à l’aide d’un appareil CPAP, une machine de ventilation spontanée en pression positive continue, qui consiste en un masque facial porté la nuit et libérant un jet d’air dans le nez) réglera également le problème de mictions fréquentes.

Le ronflement, un symptôme courant de l’apnée du sommeil, a aussi été associé à la nycturie.

L’enflure des pieds et des jambes

La nycturie peut être un signe de rétention d’eau le jour dans vos jambes et vos pieds, communément appelée œdème.

«Si une personne fait beaucoup de rétention d’eau dans les jambes pendant la journée, le liquide retournera dans sa circulation sanguine lorsqu’elle allongera les jambes le soir venu, faisant en sorte que son corps produira plus d’urine la nuit, explique la Dre Campbell. Nous vous recommandons donc d’élever vos pieds au-dessus du niveau du cœur dans la journée afin de permettre à une certaine quantité d’urine d’être évacuée en début de soirée plutôt que pendant la nuit.»

Les bas de contention peuvent également aider.

L’enflure elle-même pourrait être due à quelque chose d’aussi simple que le fait de rester debout toute la journée ou à un problème médical plus sérieux comme l’insuffisance cardiaque.

Ces explications médicales révèlent pourquoi vous avez du mal à dormir.

L’insuffisance rénale chronique

Vos reins concentrent normalement l’urine la nuit en réaction à l’hormone antidiurétique.

Si vous avez des problèmes de reins, ceux-ci perdent une certaine capacité à concentrer leur urine pendant la nuit, entraînant ainsi une plus grande production d’urine, déclare la Dre Borawski.

Normalement, les reins filtrent tous les électrolytes et autres éléments dont le corps n’a pas besoin, explique le Dr Ali Dabaja, urologue au Henry Ford Hospital à Detroit.

«Les reins sont conçus pour nous empêcher de perdre de l’eau», ce qui aide à maintenir un équilibre des liquides dans le corps. Mais chaque fois que les reins notent un surplus de liquide dans le corps, ils l’éliminent, ajoute-t-il.

Une vessie hyperactive

Une vessie hyperactive n’est pas tant une maladie qu’un syndrome, c’est-à-dire qu’elle comporte une combinaison de symptômes, dont celui d’uriner beaucoup.

«Elle se caractérise par une combinaison de mictions fréquentes, d’envie pressante d’aller aux toilettes et d’incontinence, c’est-à-dire que vous n’avez pas le temps de vous rendre aux toilettes», explique la Dre Campbell. Assurez-vous de savoir comment reconnaître les symptômes d’une vessie hyperactive.

Cela peut être causé par des contractions musculaires involontaires, mais les raisons ne sont pas toujours claires.

Comment traiter la nycturie

La meilleure façon de traiter la nycturie est d’identifier et de traiter toute cause sous-jacente.

«C’est un problème tellement courant et il peut y avoir tellement de facteurs qui y contribuent que traiter la cause est ce qu’il y a de plus bénéfique», explique la

Dre Ohmann.

De nombreuses raisons expliquant la nycturie sont interreliées (l’apnée du sommeil, le diabète et l’hypertension, par exemple). Et environ la moitié des patients disent avoir au moins trois problèmes de santé contribuant à multiplier leurs visites aux toilettes la nuit.

La première chose à faire est de modifier vos comportements en buvant moins de caféine et d’alcool avant de vous coucher, de surélever vos pieds et de vous assurer de prendre des diurétiques au bon moment.

La thérapie comportementale, incluant des exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien, constitue également une option.

Adopter de simples mesures «d’hygiène» de sommeil est peut-être tout ce que vous avez besoin, par exemple en respectant un horaire régulier de sommeil et en gardant votre chambre sombre et à une température confortable.

Quand faut-il consulter un médecin à propos de la nycturie?

Si vous soupçonnez que votre nycturie est attribuable à autre chose que boire trop, et particulièrement si elle vous vole des heures de sommeil, vous devriez consulter un médecin.

C’est aussi le temps de consulter si vous voyez du sang dans votre urine, si vous expérimentez des changements brusques dans vos symptômes ou si vous pensez que vous souffrez d’une infection (vous aurez probablement aussi une sensation de brûlure en urinant), confirme la Dre Borawski.

«Il existe énormément de causes expliquant la nycturie, ajoute la Dre Ohmann. Consulter un professionnel de la santé peut améliorer votre qualité de vie et prévenir les complications.»