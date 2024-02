Un vaccin à venir contre la maladie de Lyme: ce qu’il faut savoir

Illustration de Kate Traynor

Pendant ses études en Australie en 2016, Ryann McIntire a commencé à souffrir de symptômes débilitants dont de violentes douleurs articulaires, de l’instabilité glycémique et du brouillard mental. Son état s’est tellement dégradé que la jeune femme, alors âgée de 21 ans, est rentrée précipitamment, chez elle au Massachussetts, en quête de réponses.

Après qu’un ami lui suggère qu’elle était peut-être porteuse de la maladie de Lyme, Ryann a demandé un test à son médecin, qui a confirmé la présence d’anticorps spécifiques dans son sang. Ce résultat et les symptômes décrits ont convaincu son médecin qu’elle vivait avec la maladie de Lyme depuis plus d’une décennie, sans doute depuis une sortie scolaire effectuée près de Cape Cod au début des années 2000. Après cette excursion, une infirmière avait retiré une tique de son cuir chevelu.

Les tiques à pattes noires transmettent la bactérie borrelia burgdorferi qui cause la maladie de Lyme, ainsi nommée parce qu’elle a été décrite pour la première fois durant les années 1970 à Lyme, localité du Connecticut située à 270 km au sud-ouest du lieu de l’excursion fatidique de Ryann. Elle provoque, entre autres, de la fatigue, de la fièvre, des douleurs articulaires, des maux de tête et des frissons. Ces symptômes peuvent survenir de trois à 30 jours après la morsure, ce qui complique le diagnostic. De plus, ils sont communs à plusieurs maladies, explique Janet Sperling, entomologiste et présidente de CanLyme. Une rougeur en forme de cible est un symptôme qui n’apparaît pas chez tous les malades.

Le diagnostic repose sur un test sanguin qui détecte les anticorps produits en réaction à l’infection; la maladie de Lyme se traite par antibiotiques. Mais en l’absence de diagnostic, comme dans le cas de Ryann, la bactérie peut attaquer le système nerveux central et causer des manifestations neurologiques chroniques difficiles à soigner.

La bonne nouvelle, c’est qu’on est en train de mettre au point des vaccins contre cette infection. Moderna en développe deux à ARN messager. Pfizer et Valneva SE, une société pharmaceutique française, en sont à la phase 3 des essais cliniques. Leur vaccin devrait être mis à la disposition du grand public dans les années à venir.

Depuis les années 1990, il existe un vaccin pour les chiens, mais le premier vaccin pour les êtres humains, LYMErix, a été retiré du marché par son fabricant en 2002, après seulement 4 ans. Le marché était petit à l’époque et le vaccin accusé (sans preuve) de causer l’arthrite.

Depuis, les cas se sont multipliés. Les tiques aimant les climats chauds et humides, les changements climatiques tendent à agrandir leur habitat. Elles vivent en zone boisée, à la lisière des forêts, sous la canopée et dans les hautes herbes. On en trouve désormais – et des cas de la maladie de Lyme – dans presque toutes les provinces canadiennes. L’Agence de la santé publique a recensé environ 3000 cas en 2021, mais les spécialistes pensent que le nombre réel pourrait être 10 fois plus élevé.

Tant qu’un vaccin ne sera pas largement distribué, le meilleur moyen de défense consiste à éviter la morsure des tiques à pattes noires, conclut Janet Sperling. «Nous n’allons pas nous en débarrasser, dit-elle, donc, nous devons apprendre à coexister avec elles.»

Apprenez-en plus sur les symptômes classiques de la maladie de Lyme.

Éloignez les tiques

En randonnée, portez des vêtements clairs pour repérer les tiques plus facilement.

Couvrez-vous bien avec un pantalon long, des chaussettes et des chaussures fermées. Insérez le bas du pantalon dans vos chaussettes et votre queue de chemise dans le pantalon.

Vaporisez-vous d’un insectifuge contenant 30% de DEET ou 20% d’icaridine (ou picaridine).

Dans le jardin, employez des tubes antitiques pour empêcher les souris et les petits rongeurs de les rapporter chez vous.

Après avoir passé du temps à l’extérieur, examinez votre cuir chevelu, votre entrejambe, et l’arrière de vos genoux et de vos oreilles.

En rentrant, mettez vos vêtements dans la sécheuse et faites-le tourner à la température maximum pendant au moins 15 min, avant même de les laver.

Marchez dans les sentiers, et ne traversez jamais des zones d’herbes hautes.

