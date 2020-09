10 symptômes d’une vessie hyperactive

9 / 11

Certains aliments et boissons déclenchent des symptômes

Les aliments épicés ou acides, le sucre, l’alcool et la caféine peuvent tous être des irritants. Il est donc possible que vos symptômes de vessie hyperactive s’aggravent après avoir consommé ces aliments.

«L’alcool agit comme diurétique, provoquant une filtration plus importante d’urine par les reins, ce qui augmente la production d’urine et donc la sensation de vessie hyperactive», explique Aisha Khalali Taylor. «La caféine est également un diurétique et rend, en plus, la vessie plus sensible en abaissant son seuil de tolérance avant qu’une contraction se produise.»

Thomas Gregory estime que certaines personnes ont simplement une tolérance plus faible pour certains aliments qui irritent la muqueuse de la vessie. «Si vous avez ce type de sensibilité, une bonne stratégie consiste à identifier et à éviter ces aliments déclencheurs», dit-il. Les grands coupables sont souvent les piments forts, la sauce tomate, le wasabi et même le jus de canneberge.