8 raisons qui expliquent pourquoi vous avez toujours soif

Vous avez toujours soif, avec un sentiment de déshydratation? Voici ce qui pourrait expliquer votre besoin constant de boire de l’eau.

iStock/Wavebreak

Votre alimentation est trop salée

Le sel attire l’eau hors de vos cellules. Il force aussi votre organisme à conserver le plus d’eau possible : c’est pourquoi vous urinez moins quand vous mangez très salé. Les cellules en manque d’eau envoient un message chimique au cerveau et vous vous mettez à avoir très soif. Diminuez le sodium dans vos aliments et assurez-vous de boire suffisamment.

