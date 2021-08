21 secrets santé que votre intestin essaie de vous dire

2 / 22

Helena Nechaeva/Shutterstock

Il faut prendre un probiotique

Les probiotiques pourraient soulager les troubles gastriques tels que ballonnement, gaz, constipation, diarrhée et même reflux gastrique. «Leur prise quotidienne renforce et régénère le microbiome en rétablissant la flore intestinale et en stimulant la digestion, la production de vitamines, l’absorption de minéraux, le système immunitaire et le métabolisme», explique le Dr Frank Lipman, auteur et fondateur de Be Well et du Eleven Wellness Center, New York.

Le microbiome intestinal contient de bonnes bactéries qui agissent sur la santé digestive et qui sont stimulées par la consommation de yogourt et d’aliments fermentés comme la choucroute, le kimchi ou le kéfir, ou par un supplément quotidien de probiotiques. «Selon les recherches actuelles, choisissez un probiotique qui possède un grand nombre de souches bactériennes différentes», précise Erika Angle, biochimiste et PDG d’Ixcela, qui analyse la relation entre le microbiome et la performance chez les athlètes. «Les probiotiques contournent la théorie darwinienne en donnant des chances égales de survie aux espèces, et un microbiome plus équilibré et plus diversifié.»

