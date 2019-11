20 raisons inquiétantes d’une perte de poids inattendue

De nombreuses raisons peuvent expliquer une perte de poids inattendue, mais certaines peuvent être liées à un problème sérieux.

Les adultes plus âgés sont exposés à ce risque à cause de leur médication, d’une perte d’appétit naturelle ou d’une insécurité alimentaire. Chez les plus jeunes, généralement en bonne santé, c’est un régime alimentaire mal équilibré qui contribuerait à la malnutrition. La meilleure prévention consiste à manger des repas bien équilibrés combinant adéquatement protéines, gras et hydrates de carbone. Assurez-vous de connaître ces 42 symptômes qui pourraient signaler une maladie grave.

2 / 20

NUTCD32/SHUTTERSTOCK

Perte musculaire (sarcopénie)

Selon la Fondation internationale de l’ostéoporose, la perte musculaire tend à débuter vers la quarantaine et à progresser plus rapidement après l’âge de 75 ans. «Chez la plupart d’entre nous, il y a une perte de masse musculaire modérée après 30 ans, mais avec l’âge, elle s’accroît de manière exponentielle», dit Greene. Quoique les changements hormonaux peuvent influencer la façon dont votre corps développe et accumule une masse musculaire au fil des années, la majorité des cas de sarcopénie sont liés à une mauvaise nutrition ainsi qu’à l’inactivité.

L’un des meilleurs moyens de prévenir et traiter la perte musculaire: ajouter plus de protéines et de vitamine D à votre alimentation. «Les adultes plus âgés ont souvent besoin de plus de protéines pour conserver la même masse musculaire, puisque le corps perd de son efficacité pour transformer les protéines», souligne Greene. «Les types d’alimentation riches en aliments producteurs d’acide comme la viande et pauvres en fruits et légumes ont des effets dévastateurs sur la masse musculaire.» Ajouter des poids et altères à vos exercices quotidiens vous aidera aussi à améliorer votre masse et votre force musculaire.

Le risque de perte osseuse et musculaire augmente avec l’âge. Voici les aliments que les 50 ans et plus doivent consommer.