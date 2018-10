Vivre sainement

5 raisons qui pourraient expliquer votre mal de ventre

Vous ne savez pas ce que cause votre mal de ventre? Voici 5 raisons pour lesquelles vous pourriez avoir des douleurs d’estomac.

1 / 6 Andrey_Popov/Shutterstock Pourquoi ai-je mal au ventre? Votre système digestif est l’un des systèmes les plus vitaux de votre corps. Il fait faire aux aliments un voyage étonnant dès que votre repas passe vos lèvres. Tout d’abord, ils passent de l’œsophage vers l’estomac, là où les acides commencent à les décomposer afin que votre corps puisse en tirer le meilleur parti. Après quelques heures de digestion, les aliments se déplacent ensuite dans l’intestin grêle où la plupart des nutriments sont absorbés. Après cela, ils transitent dans le gros intestin avant de faire le grand saut. Même s’il s’agit d’un processus complexe, la digestion est conçue pour se produire d’une façon si naturelle que nous remarquons rarement à quel point nos corps sont occupés à travailler. Parfois, cependant, les choses vont mal, ce qui entraîne de désagréables douleurs abdominales. Voici quelques raisons, de la plus simple à la plus sérieuse, pour lesquelles votre ventre peut vous faire souffrir.

2 / 6 Flotsam/Shutterstock Brûlures d’estomac ou aigreurs d’estomac Les brûlures d’estomac, qui comptent parmi les affections digestives les plus courantes, se décrivent comme une sensation de brûlure derrière le sternum, procurant un inconfort irradiant ascendant vers la bouche. Elles peuvent aussi prendre la forme de crampe, de ballonnements ou d’une sensation lancinante. Les brûlures d’estomac se produisent quand un sphincter stomacal (un muscle contrôlé par le système nerveux) ne se referme pas correctement, permettant à l’acide de l’estomac de s’insinuer dans les mauvais secteurs du tractus intestinal. Pour plusieurs gens, les brûlures d’estomac peuvent être exacerbées par de gros repas, des aliments épicés, l’alcool et la caféine. Consultez la liste complète des pires aliments pour votre ventre. Bien que la douleur puisse être soulagée par un antiacide, Adam Prinsen, un naturopathe établi à Peterborough en Ontario, explique qu’à long terme, supprimer de l’acide gastrique n’est peut-être pas la meilleure des solutions. «L’estomac produit de l’acide pour une raison: digérer les protéines dans l’estomac. Si l’on n’en a pas suffisamment, on risque de compromettre sa digestion. » Et cela pourrait aggraver le problème. Puisque les sphincters sont affectés par le stress, monsieur Prinsen préconise que la première chose à faire est de se calmer. « Quand on est stressé, le système digestif ne fonctionne pas correctement parce que le corps est dans un état de combat ou de fuite. Donc tout le sang va vers les muscles plutôt que dans le système digestif. Et puisque les gens sont souvent dans un état chronique de stress, le système digestif s’arrête complètement de fonctionner. » C’est pourquoi la clé pour venir à bout des brûlures d’estomac peut être aussi simple que de ralentir son rythme.