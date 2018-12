Prévention

11 maladies déclenchées par des bactéries intestinales

L’impact sur la santé des milliards d’organismes microscopiques du microbiome est de mieux en mieux déchiffré par les scientifiques. Voici le rôle nocif joué par les bactéries intestinales (ou bactéries entériques) dans plusieurs maladies.

1 / 11 Infection à la bactérie Clostridium difficile (C. difficile) L’exemple classique d’une maladie provoquée par le microbiome intestinal (environnement bactérien du système digestif) est l’infection au C. difficile. Cette bactérie provoque la diarrhée, des crampes abdominales, de la fièvre, et dans les cas graves, une insuffisance rénale. « Elle peut se produire au moment de la prise d’antibiotiques puissants qui éliminent la flore intestinale normale », explique le Dr Purna Kashyap, gastroentérologue et co-directeur des études sur le microbiome à la Clinique Mayo. « La perturbation du microbiome causée par des antibiotiques ou une hospitalisation disperse et supprime certaines bactéries. La perte de cette diversité bactérienne crée un vide que les bactéries pathogènes opportunistes, tel le C. difficile, envahissent. » L’utilisation d’autres types d’antibiotiques pour combattre l’infection a récemment fait place à une approche avant-gardiste en bactériothérapie fécale. Elle consiste à transplanter des selles de donneurs sains dans le côlon d’un patient atteint de la bactérie C. difficile, avec un taux de réussite de 90 %, selon la Clinique Mayo. « On peut ainsi combler toutes les zones intestinales désertées et ciblées par la bactérie C. difficile en créant un microbiome sain qui la repousse. » Cette bactérie peut facilement s’attraper à l’hôpital. Ne touchez JAMAIS ces 10 choses lors de votre prochaine visite (pour éviter d’être contaminé!).

2 / 11 Africa Studio/Shutterstock Cancer du côlon Des scientifiques ont découvert que les toxines produites par deux types de bactéries, E. coli et B. fragilis, s’aggloméraient dans le côlon pour attaquer l’ADN, selon un article du New York Times. Dans une étude publiée en 2018 dans la revue Science, les chercheurs qui ont fait cette découverte estiment qu’elle pourrait permettre, à court terme, de créer un test de dépistage des patients à risque de faire un cancer du côlon, et éventuellement d’élaborer un vaccin contre celui-ci. D’après le Dr Kashyap, une meilleure connaissance du microbiome pourrait être très utile à l’avenir pour détecter et éventuellement prévenir les maladies. « Cela pourrait devenir un des paramètres à surveiller chez les patients », souligne-t-il. Assurez-vous de connaître ces 6 principaux symptômes du cancer du côlon pour agir au plus vite.