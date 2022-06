7 facteurs de risque de cancer du poumon (autres que le tabagisme)

PISARCHYK ANDREI/SHUTTERSTOCK La fumée secondaire Être en compagnie de fumeurs vous expose aux mêmes substances cancérigènes contenues dans les cigarettes, bien que la dose soit plus faible que si vous inhaliez la fumée vous-même, note la Dre Wakelee. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) estiment que la fumée secondaire augmente de 20 à 30 % le risque de développer un cancer du poumon, tandis que les femmes et les hommes qui fument sont respectivement 13 et 23 fois plus susceptibles d’avoir un cancer du poumon.

Il peut être difficile d’éviter la fumée secondaire si vous vivez avec quelqu’un qui fume. « Pour [votre] propre santé, essayez d’en parler avec cette personne… et assurez-vous qu’elle fume seulement à l’extérieur », de dire la Dre Wakelee. Et n’hésitez pas à partager ces conseils efficaces pour arrêter de fumer pour de bon.

LEMON TREE IMAGES/SHUTTERSTOCK La pollution atmosphérique Des études de recherche suggèrent que la pollution atmosphérique, particulièrement les particules fines comme les PM2.5 produites par les gaz d’échappement des voitures, les centrales électriques et les feux de forêt, peut faire grimper le risque de cancers du poumon, du sein et d’autres cancers. Même si une grande partie de ces recherches a été réalisée en Chine, on trouve aussi des niveaux élevés de pollution aux États-Unis pouvant augmenter le risque d’avoir un cancer du poumon, sans oublier les problèmes de santé aigus comme l’asthme, explique le Dr Charles Powell, professeur de médecine et responsable du système de la Division of Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine au Mount Sinai. Le Dr Powell recommande de surveiller la qualité de l’air dans votre entourage et de rester à l’intérieur si elle est mauvaise. Voici 9 dangers de la pollution atmosphérique sur votre santé.