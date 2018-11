10 raisons pour commencer à prendre la grippe au sérieux

Le risque d’attraper la grippe et d’en subir les graves complications peut s’atténuer radicalement par une simple vaccination.

1 / 10

Oleksii Didok/Shutterstock

La grippe record de 2017-2018

Aux États-Unis, le CDC (Center for Diseases Control and Prevention) a évalué à près de 48,8 millions le nombre d’habitants frappés par la grippe en 2017-2018. Elle aurait entraîné 22,7 millions de consultations médicales, 959 000 hospitalisations… et 79 400 décès. « Ce bilan est un record depuis la pandémie de 2009 et sert d’avertissement sur le véritable danger de la grippe saisonnière », souligne la Dre Lavdena Orr, pédiatre et directrice médicale de AmeriHealth Caritas à Washington DC.

Plusieurs types de vaccins sont offerts cette année en fonction de l’âge. Ainsi, les personnes dont le système immunitaire est plus faible, comme les gens de plus de 65 ans, peuvent obtenir un vaccin antigrippal fortement dosé. Il existe également un vaccin qui contient un adjuvant pour renforcer le système immunitaire.

Les adultes et les enfants de 6 à 64 ans peuvent recevoir un vaccin quadrivalent qui combat quatre souches différentes. Et si celui-là n’est pas disponible, le vaccin standard en neutralise trois. Enfin, les gens qui craignent les aiguilles trouveront le vaccin sous forme de vaporisateur nasal, rapporte le New York Times.

Vous doutez de son efficacité? Renseignez-vous sur le vaccin contre la grippe et apprenez la vérité sur les idées reçues.