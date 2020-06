10 exercices pour éliminer les calories si vous en avez «marre» de la course

JACOB LUND/SHUTTERSTOCK

Natation

Il n’est pas question ici d’une baignade de détente. En adoptant le bon style de crawl et un haut degré d’intensité, vous pourriez éliminer plus de calories à la nage qu’à la course. «La natation est l’un de mes exercices favoris qui mobilise toutes les parties du corps tout en ménageant les articulations», confie Dempsey Marks, experte en conditionnement physique et créatrice de PreGame Fit, un programme d’entraînement vers une vie plus saine. «Chaque mouvement vous force à utiliser simultanément les jambes, les bras et le tronc pour flotter.

C’est un bon début pour éliminer des calories en sollicitant toute la musculature.» Elle recommande la nage papillon pour accélérer l’élimination de calories et souligne qu’une personne de 68 kg (150 lb) brûlera ainsi 400 calories par demi-heure. La brasse peut éliminer jusqu’à 375 calories en 30 minutes. Pour élever le niveau de résistance, nagez à contre-courant: vous augmenterez l’effort et brûlerez encore plus de calories.

