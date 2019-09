Entrevue d’embauche: 11 questions pièges et comment y répondre

Des spécialistes du recrutement vous fournissent des outils pour répondre en entrevue à ces questions qui prennent au dépourvu beaucoup de candidats.



En entrevue d’embauche, faire bonne impression dès le départ est extrêmement important. Mais comment y parvenir? Voilà la question! La clé se trouve dans la manière de répondre aux questions posées pendant l’entrevue.

En premier lieu, voici trois objectifs que vous voudrez atteindre à travers vos réponses au cours de cette première entrevue, selon Rafe Gomez, co-propriétaire de VC Inc. Marketing, et créateur du livre audio What’s in it for ME? A Powerful New Job Interview Strategy to Get You Hired in Today Challenging Economy (Qu’y a-t-il là pour MOI? Une stratégie d’entrevue performante qui vous fera décrocher un nouvel emploi dans un contexte économique compétitif).

Vous présenter comme quelqu’un qui a «fait ses devoirs» et qui a saisi les besoins, objectifs et défis spécifiques de l’entreprise qui recrute.

Vous présenter comme quelqu’un dont les aptitudes et l’expérience peuvent répondre aux besoins de l’organisation.

Vous présenter comme quelqu’un qui permettra de mettre un terme au processus d’embauche, avec un gain appréciable de temps et d’argent.

Pour atteindre ces trois objectifs, vous devrez naviguer à travers les questions pièges de l’entrevue, ce qui prouvera non seulement votre intelligence, mais aussi votre aptitude à prendre des décisions rapides. Voici quelques-unes des questions les plus embarrassantes et les plus souvent posées aux candidats en entrevue d’embauche, avec des stratégies pour y répondre.

