Humour et ponctualité: être en avance ou en retard?

Nous en connaissons tous. Ils ne vivent que pour mettre notre patience à rude épreuve. Je parle de Mme En Retard et M. En Avance. Des proches qui semblent incapables de faire l’effort d’arriver à l’heure. C’est un problème chronique, et ils le savent, mais ils fonctionnent ainsi.

«Je serai là à 8h30!» veut dire à 10h.

J’ai eu ce genre de conversations au téléphone: «Le souper sera prêt à 16h. À tout de suite.»

Mon mari me lance un regard.

«Le souper est à 16h?

— Non, c’est à 18h, mais j’ai invité Fée Clochette.»

Il hoche la tête d’un air entendu.

Je me suis même déjà trouvée dans la même pièce que Fée Clochette, à dire: «On ferait mieux d’y aller.» Et elle a acquiescé: «Tout de suite!» Puis elle a commandé un tee-shirt en ligne, vérifié une citation, consulté ses courriels, cherché son sac, plié sa lessive et fait un peu de vaisselle pendant que j’attendais près de la porte.

Tout aussi exaspérants qu’une personne systématiquement en retard, il y a ceux qui sont toujours en avance. Pour eux, avoir ne serait-ce que deux minutes de retard est tout à fait exclu.

Mon mari est de ceux-là. Il planifie tout à la minute près.

«Le film est à 16h. (Finies les séances du soir pour nous. C’est ainsi que l’on sait qu’on est bien à la retraite.) Nous avons cinq arrêts à faire avant, de 15 à 20 minutes chacun; et puis il y a la circulation et les imprévus, un pneu crevé par exem­ple. Il faudrait donc partir juste après le déjeuner.

— Tu es complètement fou!

— Lesley, tu sais que nous devons arriver tôt au cinéma. Je déteste faire la queue.

— Moi aussi, mais je ne me vois pas attendre trois heures dans une salle obscure que la séance commence!

— Tu me remercieras plus tard.»

Non, je ne le remercierai pas. Je le bouderai au moins une journée.

Être trop en avance ou en retard est une tare, mais cela ne semble pas déranger les principaux intéressés. Cela n’affecte que les tristes sires qui les fréquentent, les gens normaux qui font simplement de leur mieux pour arriver quand il le faut.

J’aimerais juste savoir à quel moment de la vie ce comportement commence à se manifester. Qu’arrive-t-il à l’horloge interne pour que l’un ne se soucie pas du temps qui passe, tandis que l’autre en est obsédé? Dans ma pro­pre famille, notre fils, très décontracté, ne s’est présenté que neuf jours après la date de son terme. D’un tempérament explosif, notre fille, elle, est arrivée en avance. Les choses sont-elles ainsi fixées depuis le début?

J’évalue généralement le temps qu’une tâche prendra et puis je n’y pense plus, tout comme j’accroche mes tableaux sans utiliser de ruban à mesurer et saupoudre à l’œil les épices dans un ragoût. C’est la méthode «cela n’a pas vraiment d’importance».

Il arrive pourtant que ces comportements deviennent partie intégrante du charme de ces gens que vous aimez. Vous ne pouvez jamais imaginer M. En Avance être en retard ou Mme En Retard arriver en avance. Tant qu’ils arrivent.

Tiré de “Are You Kidding Me?!” par Lesley Crewe.

© 2019, par Lesley Crewe. Publié par Nimbus Publishing. Reproduit avec la permission de l’éditeur. Tous droits réservés.