Maria Savenko/Shutterstock

Faire les choses simplement

Une étude allemande a démontré que les étudiants qui envisagent les tâches en termes concrets – comment, où et quand – les accomplissent plus vite que ceux qui les appréhendent de manière abstraite. Pensez au moment et à l’endroit où vous irez faire vos courses, et à ce que vous voulez acheter plutôt que d’inscrire simplement « nourriture » sur votre liste.

