6 qualités et avantages des introvertis

Les personnes introverties cachent des qualités et des traits que vous ne soupçonniez pas. En outre, ils sont d’une grande écoute, sont très créatifs et sont d’excellents amis.

Que vous cherchiez à obtenir conseil à propos de vos relations amoureuses ou que vous vouliez savoir comment résoudre un problème mathématique particulièrement complexe, les personnes introverties ont toujours la réponse, ou du moins, savent toujours comment la trouver. Entrez dans la tête des introvertis et vous remarquerez une activité incessante au niveau du cortex frontal, le centre de commandes pour les tâches complexes du cerveau. Cela concerne la prise de données, l’intégration de ces données à l’information déjà emmagasinée, et finalement, la création de solutions et de réponses découlant de ce processus.

Uber Images/Shutterstock

Les introvertis sont bien préparés

Les introvertis ont un penchant pour les préparations exhaustives, particulièrement dans leur travail. Cette habitude pourrait provenir de la tendance des introvertis à prendre plus de temps que les extravertis pour penser et répondre à des questions. Cela s’explique par une raison neurologique : l’information emprunte un chemin plus long dans le cerveau d’un introverti que dans le cerveau d’une personne extravertie. Pour éviter les questions pièges, non attendues, les introvertis s’aident en préparant chaque possibilité. Être bien préparé contribue également à se sentir plus confiant. C’est un sentiment que les personnes introverties n’éprouvent pas souvent lorsqu’elles vont à une entrevue.

