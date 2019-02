La solitude peut tous nous toucher à différents moments et de manières diverses. Qu’il s’agisse d’un sentiment fugace ou d’un état constant d’isolement, voici cinq manières de la combattre. Découvrez également comment mieux apprivoiser sa solitude.

1 / 10

Shutterstock

Solitude : trucs, astuces et conseils à essayer si vous vous sentez seul

Nous faisons tous à l’occasion l’expérience de la solitude. Nous pouvons nous sentir seuls durant les périodes de changement, par exemple lors d’un déménagement, ou suivant une rupture amoureuse. On se tient alors à distance des autres, tant physiquement qu’émotionnellement. C’est un sentiment qu’on n’éprouve pas seulement quand on est seul; il peut nous gagner alors qu’on est en plein milieu d’une foule.

Cependant, pour certains, la solitude n’est pas qu’un sentiment fugace. Ce peut être un état permanent qui entraîne des conséquences sur le long terme. «Je dirais que c’est un sentiment continu de marginalisation et d’exclusion, et un déficit de relations intimes», explique Emily White qui, dans la jeune trentaine, a connu une période de solitude de quatre ans alors qu’elle travaillait à Toronto comme avocate spécialisée en environnement. «J’étais constamment en manque d’amis, d’êtres proches, ce qui se traduisait par un sentiment de solitude anxieuse. »

Auteure du livre Lonely: Learning to Live with Solitude, dans lequel elle raconte son expérience, Emily White confie que la solitude prolongée a eu des effets sur son sommeil et sa santé. «Je passais mon temps à rêvasser et je n’avais plus la même acuité mentale. Les effets de la solitude étaient bien réels et visibles. Il m’a fallu un certain temps avant de me rendre compte à quel point cela me touchait. »

Selon elle, environ 10% des Nord-Américains souffrent de solitude chronique, trouble plus fréquent que la dépression dont il diffère et dont on parle moins.

«C’est un problème fréquent», confirme Lesli Musicar, conseillère et psychothérapeute de Toronto, qui ajoute que bien des gens refusent d’admettre qu’ils en souffrent. «Bien souvent, on est à mille lieues de se rendre compte que la personne en face de soi souffre de solitude. Elle peut se montrer très sociable et sortir beaucoup, mais ses relations restent superficielles. Elle peut donner l’impression d’être populaire, mais elle se sent très seule car elle ne laisse pas les gens se rapprocher d’elle.»

Bien que certains y soient plus prédisposés que d’autres, il est possible de vaincre la solitude. Voici quelques conseils qui vous y aideront, de même que quelques trucs et astuces pour mieux vivre votre solitude. Mettez en place ces trucs faciles pour entamer une conversation avec un inconnu.