Bienveillance : 20 gestes à faire

16 / 20 fizkes/Shutterstock Choisir de garder son calme Éviter les confrontations, choisir de ne pas s’emporter et opter pour le calme au lieu des débordements. Cette attention pleine de douceur et de lucidité vous permet de préserver votre atmosphère mentale et de propager la paix autour de vous. Et si vous vous emportez, sachez au moins comment déceler les signes de colère pour revenir plus rapidement au calme et à un bien-être douillet.

17 / 20 Syda Productions/Shutterstock Faire du bénévolat Comme a dit Mère Teresa, « Le manque d’amour est la plus grande pauvreté ». Aider par plaisir et non obligation, selon votre temps et vos moyens. Vous pouvez, par exemple, téléphoner au centre d’action bénévole de votre région pour contribuer à votre façon à améliorer le monde. Saviez-vous qu’aider quelqu’un contribuait à augmenter votre espérance de vie?