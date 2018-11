La compassion est plus importante que le succès

Assurez-vous que vos méthodes portent fruit en demandant un second avis. « Lors des réunions parents-professeurs, il n’est question que de réussite scolaire. Souvent, l’enseignant ne dit pas si l’enfant est un bon citoyen, bienveillant, juste et intègre », confie Richard Weissbourd. Les parents devraient s’en soucier, et les professeurs devraient toujours en parler.

6 / 6

Rawpixel.com/Shutterstock

Obtenir des résultats

Si, malgré tout, vous craignez que le taux de réussite ou le bonheur personnel de votre enfant diminuent s’il se soucie trop des autres, sachez que l’inverse est beaucoup plus vrai. Selon les recherches de Mme Schonert-Reichl, des enfants invités à faire preuve d’altruisme trois fois par semaine disaient se sentir mieux acceptés par leurs camarades, facteur significatif de bonheur et de réussite scolaire.

Aussi, les interactions sociales positives sont un indicateur de réussite professionnelle, entre autres parce que le réseau social et le travail collaboratif sont essentiels à l’évolution d’une carrière. Plus étonnant, des recherches américaines et canadiennes attribuent au bénévolat des effets bénéfiques sur la santé, dont une diminution des symptômes dépressifs, de l’hypertension et des risques cardiovasculaires. Les personnes âgées qui font du bénévolat ont un taux de mortalité 63 % inférieur aux autres.

Certains groupes, comme les filles manquant d’estime de soi ou les enfants de familles immigrantes chez qui l’entraide familiale est très développée, méritent une attention particulière et doivent aussi apprendre à s’affirmer. Il est heureusement possible d’encourager ces comportements à tout âge. Le centre d’étude de la cognition chez les nourrissons de l’Université Yale démontre que ceux-ci distinguent le bien du mal, et que même les tout-petits font preuve d’altruisme. Les adolescents, d’apparence souvent nombriliste, ont un sens très développé de l’injustice auquel on peut faire appel, affirme M. Weissbourd. « On peut réussir, être heureux et altruiste à la fois. »

Enseignez ces 8 leçons de bonheur à votre enfant pour l’aider à s’épanouir.